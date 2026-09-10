Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW, 20 л
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW, 20 л
Микроволновая печь в стильном белом корпусе обладает всеми необходимыми функциями, при этом не усложнена лишними и редко используемыми. Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW имеет мощность микроволн 700 Вт, что позволяет ей легко справляться с разморозкой или подогревом пищи за короткий промежуток времени. Устройство управляется посредством таймера на 30 минут и простого поворотного переключателя. В 20-литровой камере установлен поворотный стол из закаленного стекла диаметром 24.5 см. Мощность регулируется на 6 уровнях. Дверца прибора открывается с помощью ручки.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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Микроволновая печь в стильном белом корпусе обладает всеми необходимыми функциями, при этом не усложнена лишними и редко используемыми. Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW имеет мощность микроволн 700 Вт, что позволяет ей легко справляться с разморозкой или подогревом пищи за короткий промежуток времени. Устройство управляется посредством таймера на 30 минут и простого поворотного переключателя. В 20-литровой камере установлен поворотный стол из закаленного стекла диаметром 24.5 см. Мощность регулируется на 6 уровнях. Дверца прибора открывается с помощью ручки.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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