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Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая

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Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 1
Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 2
Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 3
Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 4
Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 5
Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 6
Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 7
Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 8
Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 9
Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 10
Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 11
Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 12
Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 13
Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 14
Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 15
Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 16
Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 17
Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 1
  • Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 2
  • Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 3
  • Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 4
  • Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 5
  • Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 6
  • Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 7
  • Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 8
  • Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 9
  • Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 10
  • Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 11
  • Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 12
  • Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 13
  • Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 14
  • Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 15
  • Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 16
  • Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 17
  • Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702206
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44.0x25.9x34.6см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х29
Вес, кг.
11.3

Описание товара Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая

Микроволновая печь сразу привлекает к себе внимание изысканным внешним видом, соотношением стеклянной двери и корпуса, выполненного в белом цвете. Чтобы выбрать необходимый режим, достаточно воспользоваться поворотными регуляторами: верхний позволяет определиться с температурой (пять степеней мощности), а нижний является таймером (срок разогрева до получаса). После разогрева пользователь слышит звук. Заявленная мощность прибора составляет 700 Ватт, а объем внутреннего пространства — 20 литров. Таких показателей хватит, чтобы время от времени разогревать блюда для членов небольшой семьи. Бытовая техника имеет небольшие габариты, поэтому не займет много места даже на компактной кухне.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Starwind SWM5520 20л. 700Вт белая




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44.0x25.9x34.6см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь сразу привлекает к себе внимание изысканным внешним видом, соотношением стеклянной двери и корпуса, выполненного в белом цвете. Чтобы выбрать необходимый режим, достаточно воспользоваться поворотными регуляторами: верхний позволяет определиться с температурой (пять степеней мощности), а нижний является таймером (срок разогрева до получаса). После разогрева пользователь слышит звук. Заявленная мощность прибора составляет 700 Ватт, а объем внутреннего пространства — 20 литров. Таких показателей хватит, чтобы время от времени разогревать блюда для членов небольшой семьи. Бытовая техника имеет небольшие габариты, поэтому не займет много места даже на компактной кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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