Микроволновая печь Sonnen MW2070B-5MW, 20 л, 700 Вт, белая
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 542633
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
47х47х36
Вес, кг.
11.23
Описание товара Микроволновая печь Sonnen MW2070B-5MW, 20 л, 700 Вт, белая
Sonnen MW2070B-5MW – микроволновая печь с 20-литровой камерой. В ней вы быстро приготовите или разогреете еду, разморозите продукты и полуфабрикаты. Система управления механического типа обеспечивает полный контроль за настройками. Доступны пять уровней мощности и таймер, который устанавливается на срок до 35 минут. Дверца открывается нажатием на кнопку. Внутри предусмотрено освещение. Диаметр поворотного стола, сделанного из закалённого стекла, составляет 24,5 см.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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Sonnen MW2070B-5MW – микроволновая печь с 20-литровой камерой. В ней вы быстро приготовите или разогреете еду, разморозите продукты и полуфабрикаты. Система управления механического типа обеспечивает полный контроль за настройками. Доступны пять уровней мощности и таймер, который устанавливается на срок до 35 минут. Дверца открывается нажатием на кнопку. Внутри предусмотрено освещение. Диаметр поворотного стола, сделанного из закалённого стекла, составляет 24,5 см.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Микроволновая печь Sonnen MW2070B-5MW, 20 л, 700 Вт, белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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