Top.Mail.Ru
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 15
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 16
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 17
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 18
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 19
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 20
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 21
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 22
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 23
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 24
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 25
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 26
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 15
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 16
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 17
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 18
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 19
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 20
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 21
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 22
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 23
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 24
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 25
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 26
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703956
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
45.6x26.4x32.6см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х35х29
Вес, кг.
11.4

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая

Микроволновую печь Hyundai HYM-D2077 станет незаменимым помощником на вашей кухне. Эта стильная модель выполнена в элегантном белом цвете и имеет компактные размеры, что позволяет удобно разместить ее на любой кухонной поверхности. С объемом 20 л данная модель отлично подходит для разогрева и приготовления различных блюд. Она оснащена электронным управлением, что делает использование интуитивно понятным и удобным. Мощность микроволн составляет 700 Вт, что позволяет быстро и эффективно справляться с задачами по разогреву и приготовлению пищи. Наличие дисплея обеспечивает наглядность в процессе работы и легкость в настройках. Дверца открывается нажатием кнопки, что добавляет удобства в использовании. Внутреннее покрытие камеры выполнено из эмали, что облегчает процесс уборки. Эта микроволновая печь обладает множеством полезных функций. Автоматическая разморозка позволяет быстро и удобно разморозить продукты, а функция автоматического разогрева делает процесс еще проще. Также имеется возможность автоматического приготовления, что поможет вам с легкостью готовить любимые блюда. Для обеспечения безопасности в доме предусмотрена блокировка от детей. Эта микроволновая печь станет отличным решением для вашей кухни, сочетающим в себе стиль, функциональность и безопасность.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
45.6x26.4x32.6см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновую печь Hyundai HYM-D2077 станет незаменимым помощником на вашей кухне. Эта стильная модель выполнена в элегантном белом цвете и имеет компактные размеры, что позволяет удобно разместить ее на любой кухонной поверхности. С объемом 20 л данная модель отлично подходит для разогрева и приготовления различных блюд. Она оснащена электронным управлением, что делает использование интуитивно понятным и удобным. Мощность микроволн составляет 700 Вт, что позволяет быстро и эффективно справляться с задачами по разогреву и приготовлению пищи. Наличие дисплея обеспечивает наглядность в процессе работы и легкость в настройках. Дверца открывается нажатием кнопки, что добавляет удобства в использовании. Внутреннее покрытие камеры выполнено из эмали, что облегчает процесс уборки. Эта микроволновая печь обладает множеством полезных функций. Автоматическая разморозка позволяет быстро и удобно разморозить продукты, а функция автоматического разогрева делает процесс еще проще. Также имеется возможность автоматического приготовления, что поможет вам с легкостью готовить любимые блюда. Для обеспечения безопасности в доме предусмотрена блокировка от детей. Эта микроволновая печь станет отличным решением для вашей кухни, сочетающим в себе стиль, функциональность и безопасность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Hyundai HYM-D2077 20л. 700Вт белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...