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Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная

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Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная - фото 1
Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная - фото 2
Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная - фото 3
Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная - фото 4
Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная - фото 5
Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная - фото 6
Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная - фото 7
Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная - фото 8
Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная - фото 9
Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная - фото 10
Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная - фото 11
Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная - фото 12
Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная - фото 1
  • Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная - фото 2
  • Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная - фото 3
  • Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная - фото 4
  • Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная - фото 5
  • Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная - фото 6
  • Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная - фото 7
  • Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная - фото 8
  • Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная - фото 9
  • Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная - фото 10
  • Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная - фото 11
  • Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная - фото 12
  • Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720161
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44.6 x 36 x 24.3 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х40х27
Вес, кг.
10.73

Описание товара Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная

Стильная микроволновая печь SONNEN – ваш надежный помощник на каждый день! Микроволновая печь SONNEN выполнена в элегантном черном цвете. Обладает всеми необходимыми функциями. Она имеет объем 20 литров, что идеально подходит для приготовления вторых блюд, выпечки и разморозки продуктов. Мощность 700 Вт позволяет быстро и равномерно разогреть различные блюда. Простое механическое управление осуществляется с помощью поворотных переключателей. С их помощью вы можете переключить режим мощности или таймера. В микроволновой печи установлено 6 режимов мощности, благодаря которым вы с легкостью подберете самый подходящий для ваших любимых блюд. Дверца прибора открывается с помощью ручки. Внутреннее покрытие из эмалированной стали легко очищается губкой с моющим средством или даже обычной влажной салфеткой. Подарите себе комфорт и удобство с микроволновой печью SONNEN! Забудьте о сложностях с приготовлением и разогревом – всё станет проще и быстрее с надежным помощником на вашей кухне.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6MB, 20л, 700Вт, черная




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Габариты
44.6 x 36 x 24.3 см
Страна производитель
Китай
Описание
Стильная микроволновая печь SONNEN – ваш надежный помощник на каждый день! Микроволновая печь SONNEN выполнена в элегантном черном цвете. Обладает всеми необходимыми функциями. Она имеет объем 20 литров, что идеально подходит для приготовления вторых блюд, выпечки и разморозки продуктов. Мощность 700 Вт позволяет быстро и равномерно разогреть различные блюда. Простое механическое управление осуществляется с помощью поворотных переключателей. С их помощью вы можете переключить режим мощности или таймера. В микроволновой печи установлено 6 режимов мощности, благодаря которым вы с легкостью подберете самый подходящий для ваших любимых блюд. Дверца прибора открывается с помощью ручки. Внутреннее покрытие из эмалированной стали легко очищается губкой с моющим средством или даже обычной влажной салфеткой. Подарите себе комфорт и удобство с микроволновой печью SONNEN! Забудьте о сложностях с приготовлением и разогревом – всё станет проще и быстрее с надежным помощником на вашей кухне.
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