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Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром

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Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 1
Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 2
Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 3
Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 4
Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 5
Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 6
Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 7
Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 8
Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 9
Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 10
Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 11
Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 12
Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 13
Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 14
Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 1
  • Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 2
  • Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 3
  • Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 4
  • Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 5
  • Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 6
  • Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 7
  • Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 8
  • Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 9
  • Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 10
  • Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 11
  • Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 12
  • Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 13
  • Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 14
  • Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720162
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44.6 x 24.3 x 34.2 см.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х40х27
Вес, кг.
10.8

Описание товара Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром

?Ключевые характеристики Компактная микроволновая печь с объемом 20 л и мощностью микроволн 700 Вт предназначена для быстрого разогрева и размораживания продуктов, что делает ее удобным решением для дома или офиса. ?Преимущества и отличия Модель оснащена механическим управлением, что обеспечивает простоту использования и надежность, а также таймером на 30 минут и звуковым сигналом по окончанию работы, что позволяет контролировать процесс приготовления. ?Практичность Внутреннее покрытие из эмалированной стали облегчает уход и чистку, а наличие поворотного стола диаметром 24.5 см обеспечивает равномерный прогрев блюд. ?Уникальность Реализована функция размораживания, внутреннее освещение и распашная дверца с удобной ручкой, что обеспечивает дополнительный комфорт и практичность при ежедневном использовании.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SONNEN
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44.6 x 24.3 x 34.2 см.
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Страна производитель
Китай
Описание
?Ключевые характеристики Компактная микроволновая печь с объемом 20 л и мощностью микроволн 700 Вт предназначена для быстрого разогрева и размораживания продуктов, что делает ее удобным решением для дома или офиса. ?Преимущества и отличия Модель оснащена механическим управлением, что обеспечивает простоту использования и надежность, а также таймером на 30 минут и звуковым сигналом по окончанию работы, что позволяет контролировать процесс приготовления. ?Практичность Внутреннее покрытие из эмалированной стали облегчает уход и чистку, а наличие поворотного стола диаметром 24.5 см обеспечивает равномерный прогрев блюд. ?Уникальность Реализована функция размораживания, внутреннее освещение и распашная дверца с удобной ручкой, что обеспечивает дополнительный комфорт и практичность при ежедневном использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Sonnen MW2070BLCR-6MB, 20л, 700Вт, черная/хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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