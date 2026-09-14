Микроволновая Печь Rondell RDE-MW208 20л. 700Вт серебристый/черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая Печь Rondell RDE-MW208 20л. 700Вт серебристый/черный
Микроволновая печь Rondell — это функциональное и стильное устройство для вашей кухни. С весом в 10,5 кг и мощностью микроволн 700 Вт, она идеально подходит для быстрого разогрева и приготовления пищи. Объем в 20 литров позволяет легко разместить блюда разного размера, а диаметр поворотного стола 24.5 см обеспечивает равномерное приготовление. Эта модель выполнена в серебристом цвете и имеет элегантный дизайн, который дополнит любой интерьер. Простое механическое управление и открывание дверцы с помощью ручки делают её использование крайне удобным. Отдельностоящая конструкция микроволновой печи позволяет гибко интегрировать её в пространство кухни. Внутреннее покрытие из эмали облегчает уход за прибором, обеспечивая долговечность и гигиеничность эксплуатации. Микроволновая печь не оснащена инверторной технологией и грилем, что делает её более доступной и экономичной для пользователей. Изготовленная в Китае, она сочетает в себе качество и надёжность, традиционные для бренда Rondell.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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