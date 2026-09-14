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Микроволновая Печь Rondell RDE-MW208 20л. 700Вт серебристый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая Печь Rondell RDE-MW208 20л. 700Вт серебристый/черный

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Микроволновая Печь Rondell RDE-MW208 20л. 700Вт серебристый/черный - фото 1
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW208 20л. 700Вт серебристый/черный - фото 2
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW208 20л. 700Вт серебристый/черный - фото 3
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW208 20л. 700Вт серебристый/черный - фото 4
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW208 20л. 700Вт серебристый/черный - фото 5
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW208 20л. 700Вт серебристый/черный - фото 6
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW208 20л. 700Вт серебристый/черный - фото 7
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW208 20л. 700Вт серебристый/черный - фото 8
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW208 20л. 700Вт серебристый/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW208 20л. 700Вт серебристый/черный - фото 1
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW208 20л. 700Вт серебристый/черный - фото 2
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW208 20л. 700Вт серебристый/черный - фото 3
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW208 20л. 700Вт серебристый/черный - фото 4
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW208 20л. 700Вт серебристый/черный - фото 5
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW208 20л. 700Вт серебристый/черный - фото 6
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW208 20л. 700Вт серебристый/черный - фото 7
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW208 20л. 700Вт серебристый/черный - фото 8
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW208 20л. 700Вт серебристый/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733206
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Характеристики

Бренд
Rondell
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.2x26.2x35 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х29
Вес, кг.
29

Описание товара Микроволновая Печь Rondell RDE-MW208 20л. 700Вт серебристый/черный

Микроволновая печь Rondell — это функциональное и стильное устройство для вашей кухни. С весом в 10,5 кг и мощностью микроволн 700 Вт, она идеально подходит для быстрого разогрева и приготовления пищи. Объем в 20 литров позволяет легко разместить блюда разного размера, а диаметр поворотного стола 24.5 см обеспечивает равномерное приготовление. Эта модель выполнена в серебристом цвете и имеет элегантный дизайн, который дополнит любой интерьер. Простое механическое управление и открывание дверцы с помощью ручки делают её использование крайне удобным. Отдельностоящая конструкция микроволновой печи позволяет гибко интегрировать её в пространство кухни. Внутреннее покрытие из эмали облегчает уход за прибором, обеспечивая долговечность и гигиеничность эксплуатации. Микроволновая печь не оснащена инверторной технологией и грилем, что делает её более доступной и экономичной для пользователей. Изготовленная в Китае, она сочетает в себе качество и надёжность, традиционные для бренда Rondell.

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Rondell RDE-MW208 20л. 700Вт серебристый/черный




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Характеристики
Бренд
Rondell
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Габариты
45.2x26.2x35 см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Rondell — это функциональное и стильное устройство для вашей кухни. С весом в 10,5 кг и мощностью микроволн 700 Вт, она идеально подходит для быстрого разогрева и приготовления пищи. Объем в 20 литров позволяет легко разместить блюда разного размера, а диаметр поворотного стола 24.5 см обеспечивает равномерное приготовление. Эта модель выполнена в серебристом цвете и имеет элегантный дизайн, который дополнит любой интерьер. Простое механическое управление и открывание дверцы с помощью ручки делают её использование крайне удобным. Отдельностоящая конструкция микроволновой печи позволяет гибко интегрировать её в пространство кухни. Внутреннее покрытие из эмали облегчает уход за прибором, обеспечивая долговечность и гигиеничность эксплуатации. Микроволновая печь не оснащена инверторной технологией и грилем, что делает её более доступной и экономичной для пользователей. Изготовленная в Китае, она сочетает в себе качество и надёжность, традиционные для бренда Rondell.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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