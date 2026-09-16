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Микроволновая печь Centek CT-1553 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Centek CT-1553 Black

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Микроволновая печь Centek CT-1553 Black - фото 1
Микроволновая печь Centek CT-1553 Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Centek CT-1553 Black - фото 1
  • Микроволновая печь Centek CT-1553 Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737539
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х39х29
Вес, кг.
12.4

Описание товара Микроволновая печь Centek CT-1553 Black

Компактная микроволновая печь Centek на 20 литров — идеальный помощник для повседневной кухни. С мощностью 800 Вт она быстро разогревает и размораживает продукты, экономя ваше время. Механическое управление делает настройку простой и понятной. Классическая черная расцветка легко впишется в любой интерьер, а отдельностоящее исполнение — отличный выбор для небольших пространств. Эмалированное покрытие внутри облегчает уход, а дверца на навесах с удобной ручкой открывается плавно. Модель без гриля — всё внимание удобству и базовой функциональности.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Centek CT-1553 Black




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная микроволновая печь Centek на 20 литров — идеальный помощник для повседневной кухни. С мощностью 800 Вт она быстро разогревает и размораживает продукты, экономя ваше время. Механическое управление делает настройку простой и понятной. Классическая черная расцветка легко впишется в любой интерьер, а отдельностоящее исполнение — отличный выбор для небольших пространств. Эмалированное покрытие внутри облегчает уход, а дверца на навесах с удобной ручкой открывается плавно. Модель без гриля — всё внимание удобству и базовой функциональности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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