Микроволновая печь Centek CT-1553 Black
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Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737539
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х39х29
Вес, кг.
12.4
Описание товара Микроволновая печь Centek CT-1553 Black
Компактная микроволновая печь Centek на 20 литров — идеальный помощник для повседневной кухни. С мощностью 800 Вт она быстро разогревает и размораживает продукты, экономя ваше время. Механическое управление делает настройку простой и понятной. Классическая черная расцветка легко впишется в любой интерьер, а отдельностоящее исполнение — отличный выбор для небольших пространств. Эмалированное покрытие внутри облегчает уход, а дверца на навесах с удобной ручкой открывается плавно. Модель без гриля — всё внимание удобству и базовой функциональности.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
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Страна производитель
Китай
Компактная микроволновая печь Centek на 20 литров — идеальный помощник для повседневной кухни. С мощностью 800 Вт она быстро разогревает и размораживает продукты, экономя ваше время. Механическое управление делает настройку простой и понятной. Классическая черная расцветка легко впишется в любой интерьер, а отдельностоящее исполнение — отличный выбор для небольших пространств. Эмалированное покрытие внутри облегчает уход, а дверца на навесах с удобной ручкой открывается плавно. Модель без гриля — всё внимание удобству и базовой функциональности.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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