Микроволновая Печь SunWind SUN-MW007 20л. 700Вт черный
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Характеристики
Описание товара Микроволновая Печь SunWind SUN-MW007 20л. 700Вт черный
Микроволновая печь SunWind — идеальное сочетание функциональности и современного дизайна. Эта модель с черным корпусом является отличным выбором для тех, кто ценит простоту и надежность. С весом всего 9,8 кг и объемом 20 литров, она легко впишется в любую кухню, не занимая много пространства. Электронное управление обеспечивает интуитивно понятный интерфейс с возможностью точной настройки времени и мощности. Надежный дисплей демонстрирует выбранные параметры и оставшееся время приготовления, что делает использование микроволновки максимально удобным. Микроволновая печь SunWind имеет мощность 700 Вт и оснащена поворотным столом диаметром 24,5 см, что позволяет равномерно разогревать и готовить пищу. Внутреннее покрытие выполнено из эмали, что упрощает процесс очистки и поддержания чистоты. Важно отметить, что модель не имеет гриля и инверторной технологии, что делает ее максимально доступной по цене, одновременно обеспечивая все основные функции для ежедневного использования. Дверца с навесами открывается с помощью удобной ручки, обеспечивая легкий доступ к внутреннему пространству. Произведенная в Китае, микроволновая печь SunWind отвечает всем современным стандартам качества и надежности, предлагая функциональность и стиль для вашего дома.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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