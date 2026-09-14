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Микроволновая Печь SunWind SUN-MW007 20л. 700Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая Печь SunWind SUN-MW007 20л. 700Вт черный

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Микроволновая Печь SunWind SUN-MW007 20л. 700Вт черный - фото 1
Микроволновая Печь SunWind SUN-MW007 20л. 700Вт черный - фото 2
Микроволновая Печь SunWind SUN-MW007 20л. 700Вт черный - фото 3
Микроволновая Печь SunWind SUN-MW007 20л. 700Вт черный - фото 4
Микроволновая Печь SunWind SUN-MW007 20л. 700Вт черный - фото 5
Микроволновая Печь SunWind SUN-MW007 20л. 700Вт черный - фото 6
Микроволновая Печь SunWind SUN-MW007 20л. 700Вт черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая Печь SunWind SUN-MW007 20л. 700Вт черный - фото 1
  • Микроволновая Печь SunWind SUN-MW007 20л. 700Вт черный - фото 2
  • Микроволновая Печь SunWind SUN-MW007 20л. 700Вт черный - фото 3
  • Микроволновая Печь SunWind SUN-MW007 20л. 700Вт черный - фото 4
  • Микроволновая Печь SunWind SUN-MW007 20л. 700Вт черный - фото 5
  • Микроволновая Печь SunWind SUN-MW007 20л. 700Вт черный - фото 6
  • Микроволновая Печь SunWind SUN-MW007 20л. 700Вт черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733209
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Характеристики

Бренд
SunWind
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
45.1x25.8x33.4 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х29
Вес, кг.
29

Описание товара Микроволновая Печь SunWind SUN-MW007 20л. 700Вт черный

Микроволновая печь SunWind — идеальное сочетание функциональности и современного дизайна. Эта модель с черным корпусом является отличным выбором для тех, кто ценит простоту и надежность. С весом всего 9,8 кг и объемом 20 литров, она легко впишется в любую кухню, не занимая много пространства. Электронное управление обеспечивает интуитивно понятный интерфейс с возможностью точной настройки времени и мощности. Надежный дисплей демонстрирует выбранные параметры и оставшееся время приготовления, что делает использование микроволновки максимально удобным. Микроволновая печь SunWind имеет мощность 700 Вт и оснащена поворотным столом диаметром 24,5 см, что позволяет равномерно разогревать и готовить пищу. Внутреннее покрытие выполнено из эмали, что упрощает процесс очистки и поддержания чистоты. Важно отметить, что модель не имеет гриля и инверторной технологии, что делает ее максимально доступной по цене, одновременно обеспечивая все основные функции для ежедневного использования. Дверца с навесами открывается с помощью удобной ручки, обеспечивая легкий доступ к внутреннему пространству. Произведенная в Китае, микроволновая печь SunWind отвечает всем современным стандартам качества и надежности, предлагая функциональность и стиль для вашего дома.

Отзывы о товаре Микроволновая Печь SunWind SUN-MW007 20л. 700Вт черный




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Характеристики
Бренд
SunWind
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
45.1x25.8x33.4 см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь SunWind — идеальное сочетание функциональности и современного дизайна. Эта модель с черным корпусом является отличным выбором для тех, кто ценит простоту и надежность. С весом всего 9,8 кг и объемом 20 литров, она легко впишется в любую кухню, не занимая много пространства. Электронное управление обеспечивает интуитивно понятный интерфейс с возможностью точной настройки времени и мощности. Надежный дисплей демонстрирует выбранные параметры и оставшееся время приготовления, что делает использование микроволновки максимально удобным. Микроволновая печь SunWind имеет мощность 700 Вт и оснащена поворотным столом диаметром 24,5 см, что позволяет равномерно разогревать и готовить пищу. Внутреннее покрытие выполнено из эмали, что упрощает процесс очистки и поддержания чистоты. Важно отметить, что модель не имеет гриля и инверторной технологии, что делает ее максимально доступной по цене, одновременно обеспечивая все основные функции для ежедневного использования. Дверца с навесами открывается с помощью удобной ручки, обеспечивая легкий доступ к внутреннему пространству. Произведенная в Китае, микроволновая печь SunWind отвечает всем современным стандартам качества и надежности, предлагая функциональность и стиль для вашего дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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