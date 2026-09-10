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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2059 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2059

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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2059 - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2059 - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2059 - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2059 - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2059 - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2059 - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2059 - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2059 - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2059 - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2059 - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2059 - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2059 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2059 - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2059 - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2059 - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2059 - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2059 - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2059 - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2059 - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2059 - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2059 - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2059 - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2059 - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2059 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 377698
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
326x451x285 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х38х29
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2059

Корпус микроволновой печи Hyundai HYM-M2059 выполнен в классическом белом цвете с темными вставками на рычагах управления. Незаменимым помощником на кухне данная модель станет сразу же - большой функционал, эффективная работа и стильный внешний вид не оставят никого равнодушными. Мощность печи 700 Вт, при необходимости вы можете ее регулировать. Объем микроволновой печи Hyundai HYM-M2059 составляет 20 л, что подойдет для большого количества еды. Имеются функции автоматического разморожения, экспресс-подогрева и приготовления сложных блюд на выбор. Дверца открывается благодаря комфортной ручке обтекаемой формы.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2059




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
326x451x285 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус микроволновой печи Hyundai HYM-M2059 выполнен в классическом белом цвете с темными вставками на рычагах управления. Незаменимым помощником на кухне данная модель станет сразу же - большой функционал, эффективная работа и стильный внешний вид не оставят никого равнодушными. Мощность печи 700 Вт, при необходимости вы можете ее регулировать. Объем микроволновой печи Hyundai HYM-M2059 составляет 20 л, что подойдет для большого количества еды. Имеются функции автоматического разморожения, экспресс-подогрева и приготовления сложных блюд на выбор. Дверца открывается благодаря комфортной ручке обтекаемой формы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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