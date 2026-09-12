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Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая

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Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 1
Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 2
Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 3
Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 4
Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 5
Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 6
Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 7
Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 8
Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 9
Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 10
Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 11
Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 12
Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 13
Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 14
Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 15
Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 16
Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 17
Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 18
Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 19
Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 20
Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 1
  • Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 2
  • Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 3
  • Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 4
  • Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 5
  • Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 6
  • Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 7
  • Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 8
  • Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 9
  • Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 10
  • Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 11
  • Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 12
  • Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 13
  • Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 14
  • Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 15
  • Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 16
  • Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 17
  • Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 18
  • Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 19
  • Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 20
  • Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702218
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.2x26.2x33см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х37х30
Вес, кг.
10.7

Описание товара Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая

Микроволновая печь будет отличным дополнением как на кухне вашего дома, так и на рабочем месте. Гораздо приятнее употреблять горячую пищу, нежели холодную. Бытовой прибор позволяет быстро разморозить продукты, разогреть готовые блюда, а также приготовить новые. Мощность микроволновой печи составляет порядка 700 Ватт, а объем внутренней рабочей камеры равен 20 литрам. Здесь не предусмотрен дисплей, а установка нужных показателей для работы выполняется механическим способом. Бытовой прибор выполнен в классическом белом цвете, удачно гармонирующем с любым дизайном кухонного пространства.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Starwind SMW3720 20л. 700Вт белая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.2x26.2x33см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь будет отличным дополнением как на кухне вашего дома, так и на рабочем месте. Гораздо приятнее употреблять горячую пищу, нежели холодную. Бытовой прибор позволяет быстро разморозить продукты, разогреть готовые блюда, а также приготовить новые. Мощность микроволновой печи составляет порядка 700 Ватт, а объем внутренней рабочей камеры равен 20 литрам. Здесь не предусмотрен дисплей, а установка нужных показателей для работы выполняется механическим способом. Бытовой прибор выполнен в классическом белом цвете, удачно гармонирующем с любым дизайном кухонного пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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