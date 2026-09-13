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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная

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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 15
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 16
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 15
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 16
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703936
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х41х32
Вес, кг.
14.1

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная

Микроволновые печи HYUNDAI представляют собой идеальное сочетание стиля и функциональности. Эти современные устройства предназначены для удобства и быстроты приготовления разнообразных блюд. Рассмотрим ключевые характеристики данного прибора. Микроволновая печь имеет навесную дверцу, которая открывается с помощью удобной ручки. Это обеспечивает легкий доступ к внутреннему пространству с объемом в 23 литра, что делает её достаточно вместительной для приготовления различных блюд. С точки зрения производительности, модель оснащена мощностью микроволн в 800 Вт, что позволяет эффективно разогревать и готовить пищу. Печь поддерживает комбинированные режимы, где вы можете воспользоваться как микроволнами, так и грилем, обеспечивая более разнообразные варианты приготовления. Отдельно стоящее исполнение устройства позволяет разместить его в любом удобном месте на кухне без необходимости встраивания. Управление микроволновой печью осуществляется электронным способом, что обеспечивает точную настройку времени и режимов работы. Внутреннее покрытие выполнено из эмали, что значительно упрощает процесс очистки и ухода за устройством. Это покрытие устойчиво к повреждениям и обеспечивает долгое сохранение первоначального вида. Таким образом, микроволновые печи HYUNDAI совмещают в себе эффективность, удобство и современный дизайн, становясь отличным выбором для любой кухни.



Теги товара: 23 л, 800 Вт, черные, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновые печи HYUNDAI представляют собой идеальное сочетание стиля и функциональности. Эти современные устройства предназначены для удобства и быстроты приготовления разнообразных блюд. Рассмотрим ключевые характеристики данного прибора. Микроволновая печь имеет навесную дверцу, которая открывается с помощью удобной ручки. Это обеспечивает легкий доступ к внутреннему пространству с объемом в 23 литра, что делает её достаточно вместительной для приготовления различных блюд. С точки зрения производительности, модель оснащена мощностью микроволн в 800 Вт, что позволяет эффективно разогревать и готовить пищу. Печь поддерживает комбинированные режимы, где вы можете воспользоваться как микроволнами, так и грилем, обеспечивая более разнообразные варианты приготовления. Отдельно стоящее исполнение устройства позволяет разместить его в любом удобном месте на кухне без необходимости встраивания. Управление микроволновой печью осуществляется электронным способом, что обеспечивает точную настройку времени и режимов работы. Внутреннее покрытие выполнено из эмали, что значительно упрощает процесс очистки и ухода за устройством. Это покрытие устойчиво к повреждениям и обеспечивает долгое сохранение первоначального вида. Таким образом, микроволновые печи HYUNDAI совмещают в себе эффективность, удобство и современный дизайн, становясь отличным выбором для любой кухни.


Теги товара: 23 л, 800 Вт, черные, для офиса
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Отзывы


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