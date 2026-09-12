Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная
Микроволновая печь обладает мощностью порядка 700 Ватт, которой достаточно для приготовления, подогрева, размораживания продуктов питания в сжатые сроки. Объем рабочего пространства составляет 20 л. Покрытие рабочей камеры, используемой для приготовления еды, сделано на основе эмали легкой очистки. Для управления микроволновой печью предусмотрены поворотные переключатели. Устройство имеет внутреннюю подсветку с возможностью регулировки температуры и установки таймера. Когда пища будет приготовлена или подогрета, печь выключается и срабатывает звуковой сигнал. У кухонной техники предусмотрен стеклянный поддон, есть роликовая подставка для удобства.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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