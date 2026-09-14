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Микроволновая Печь SunWind SUN-MW051 20л. 700Вт белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая Печь SunWind SUN-MW051 20л. 700Вт белый

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Микроволновая Печь SunWind SUN-MW051 20л. 700Вт белый - фото 1
Микроволновая Печь SunWind SUN-MW051 20л. 700Вт белый - фото 2
Микроволновая Печь SunWind SUN-MW051 20л. 700Вт белый - фото 3
Микроволновая Печь SunWind SUN-MW051 20л. 700Вт белый - фото 4
Микроволновая Печь SunWind SUN-MW051 20л. 700Вт белый - фото 5
Микроволновая Печь SunWind SUN-MW051 20л. 700Вт белый - фото 6
Микроволновая Печь SunWind SUN-MW051 20л. 700Вт белый - фото 7
Микроволновая Печь SunWind SUN-MW051 20л. 700Вт белый - фото 8
Микроволновая Печь SunWind SUN-MW051 20л. 700Вт белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая Печь SunWind SUN-MW051 20л. 700Вт белый - фото 1
  • Микроволновая Печь SunWind SUN-MW051 20л. 700Вт белый - фото 2
  • Микроволновая Печь SunWind SUN-MW051 20л. 700Вт белый - фото 3
  • Микроволновая Печь SunWind SUN-MW051 20л. 700Вт белый - фото 4
  • Микроволновая Печь SunWind SUN-MW051 20л. 700Вт белый - фото 5
  • Микроволновая Печь SunWind SUN-MW051 20л. 700Вт белый - фото 6
  • Микроволновая Печь SunWind SUN-MW051 20л. 700Вт белый - фото 7
  • Микроволновая Печь SunWind SUN-MW051 20л. 700Вт белый - фото 8
  • Микроволновая Печь SunWind SUN-MW051 20л. 700Вт белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733210
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Характеристики

Бренд
SunWind
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
откидная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
44 х 25.9 х 32.8 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х29
Вес, кг.
29

Описание товара Микроволновая Печь SunWind SUN-MW051 20л. 700Вт белый

В микроволновой печи SunWind SUN-MW051 режим тепловой обработки можно тонко настроить под любое блюдо. Для установки параметров готовки в приборе предусмотрено два колеса. Верхний поворотный регулятор отвечает за мощность разогрева. Максимальная составляет 700 Вт, помимо неё, есть ещё четыре варианта, среди которых присутствует и отдельный - для размораживания. Благодаря поворотному столу с диаметром 255 мм пища прогревается равномерно со всех сторон. Нижний круговой переключатель отвечает за время и отдельной шкалой в нём указан вес для замороженной еды. Самое большое значение таймера – 35 минут, а второй опции – 1 кг. Внутрь SunWind SUN-MW051 помещается до 20 л объёма. Это значение соответствует большой порции, рассчитанной на семью из нескольких человек. Основная камера микроволновой печи покрыта эмалью простой очистки. Она позволяет без особых усилий удалить даже самое сложное загрязнение, которое может образоваться на стенках в процессе термической обработки.

Отзывы о товаре Микроволновая Печь SunWind SUN-MW051 20л. 700Вт белый




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Характеристики
Бренд
SunWind
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
откидная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Мощность гриля
нет
Габариты
44 х 25.9 х 32.8 см
Страна производитель
Китай
Описание
В микроволновой печи SunWind SUN-MW051 режим тепловой обработки можно тонко настроить под любое блюдо. Для установки параметров готовки в приборе предусмотрено два колеса. Верхний поворотный регулятор отвечает за мощность разогрева. Максимальная составляет 700 Вт, помимо неё, есть ещё четыре варианта, среди которых присутствует и отдельный - для размораживания. Благодаря поворотному столу с диаметром 255 мм пища прогревается равномерно со всех сторон. Нижний круговой переключатель отвечает за время и отдельной шкалой в нём указан вес для замороженной еды. Самое большое значение таймера – 35 минут, а второй опции – 1 кг. Внутрь SunWind SUN-MW051 помещается до 20 л объёма. Это значение соответствует большой порции, рассчитанной на семью из нескольких человек. Основная камера микроволновой печи покрыта эмалью простой очистки. Она позволяет без особых усилий удалить даже самое сложное загрязнение, которое может образоваться на стенках в процессе термической обработки.
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