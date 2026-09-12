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Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая

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Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая - фото 1
Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая - фото 2
Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая - фото 3
Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая - фото 4
Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая - фото 5
Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая - фото 6
Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая - фото 7
Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая - фото 8
Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая - фото 9
Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая - фото 10
Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая - фото 11
Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая - фото 12
Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая - фото 1
  • Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая - фото 2
  • Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая - фото 3
  • Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая - фото 4
  • Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая - фото 5
  • Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая - фото 6
  • Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая - фото 7
  • Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая - фото 8
  • Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая - фото 9
  • Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая - фото 10
  • Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая - фото 11
  • Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая - фото 12
  • Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702202
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
44.4x24.6x32.9см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х34х26
Вес, кг.
10

Описание товара Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая

Микроволновая печь - СВЧ Starwind SWM6520 20 л, белый идеально подойдёт для занятых дней, когда нужно быстро разогреть обед или приготовить лёгкий ужин. Эта свч печь справляется с задачей за считанные минуты благодаря мощности 700 Вт, которую легко регулировать под разные продукты. Внутренний объём в 20 литров позволяет поместить даже крупную порцию, а механическое управление с поворотным регулятором делает процесс интуитивным без лишних настроек. Микроволновая печь белая оснащена таймером на 35 минут, после чего раздаётся сигнал, чтобы ничего не подгорело. Функция автоматической разморозки помогает равномерно подогревать замороженные ингредиенты, сохраняя их текстуру и вкус. Два простых элемента управления таймер и колесо режимов обеспечивают надёжную работу без дисплея, а дверца открывается удобным выступом. Вес в 9,9 кг и компактные габариты упрощают установку на любой кухонной поверхности. Микроволновка Starwind SWM6520 подойдёт семьям или одиноким людям, кто ценит простоту в повседневном использовании для разогрева, разморозки или быстрого приготовления. Белый минималистичный дизайн гармонично впишется в интерьер, а материалы корпуса легко очищаются влажной тканью, не требуя специальных средств. Такая модель сочетает вместимость с лёгкостью ухода, делая рутину на кухне комфортной и эффективной.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Мощность гриля
нет
Габариты
44.4x24.6x32.9см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь - СВЧ Starwind SWM6520 20 л, белый идеально подойдёт для занятых дней, когда нужно быстро разогреть обед или приготовить лёгкий ужин. Эта свч печь справляется с задачей за считанные минуты благодаря мощности 700 Вт, которую легко регулировать под разные продукты. Внутренний объём в 20 литров позволяет поместить даже крупную порцию, а механическое управление с поворотным регулятором делает процесс интуитивным без лишних настроек. Микроволновая печь белая оснащена таймером на 35 минут, после чего раздаётся сигнал, чтобы ничего не подгорело. Функция автоматической разморозки помогает равномерно подогревать замороженные ингредиенты, сохраняя их текстуру и вкус. Два простых элемента управления таймер и колесо режимов обеспечивают надёжную работу без дисплея, а дверца открывается удобным выступом. Вес в 9,9 кг и компактные габариты упрощают установку на любой кухонной поверхности. Микроволновка Starwind SWM6520 подойдёт семьям или одиноким людям, кто ценит простоту в повседневном использовании для разогрева, разморозки или быстрого приготовления. Белый минималистичный дизайн гармонично впишется в интерьер, а материалы корпуса легко очищаются влажной тканью, не требуя специальных средств. Такая модель сочетает вместимость с лёгкостью ухода, делая рутину на кухне комфортной и эффективной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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