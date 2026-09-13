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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная

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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 15
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 16
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 17
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 18
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 19
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 20
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 21
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 22
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 23
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 24
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 25
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 26
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 15
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 16
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 17
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 18
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 19
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 20
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 21
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 22
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 23
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 24
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 25
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 26
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703686
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44 х 25.9 х 34 см
Размеры в упаковке, см
48х38х28
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная

Микроволновая печь отличается стильным современным дизайном. Выполнена в черном цвете, исключение составляют белая маркировка и логотип. Набор функций является оптимальным для такого прибора. Доступны размораживание, в том числе в автоматическом режиме, и подогрев уже готовой еды. Управление отличается простотой. Достаточно установить уровень мощности и время, дальше устройство включится само. После окончания процесса прозвучит мягкий звуковой сигнал. Открыть дверцу можно при помощи удобной ручки, приложив небольшое усилие. Прибор устанавливается на столешницу, при этом надо следить, чтобы были свободными вентиляционные отверстия для доступа воздуха. За внутренней поверхностью очень легко ухаживать благодаря абсолютно гладкому эмалированному покрытию. С него без особого труда убираются любые загрязнения.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2058 20л. 700Вт черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44 х 25.9 х 34 см
Описание
Микроволновая печь отличается стильным современным дизайном. Выполнена в черном цвете, исключение составляют белая маркировка и логотип. Набор функций является оптимальным для такого прибора. Доступны размораживание, в том числе в автоматическом режиме, и подогрев уже готовой еды. Управление отличается простотой. Достаточно установить уровень мощности и время, дальше устройство включится само. После окончания процесса прозвучит мягкий звуковой сигнал. Открыть дверцу можно при помощи удобной ручки, приложив небольшое усилие. Прибор устанавливается на столешницу, при этом надо следить, чтобы были свободными вентиляционные отверстия для доступа воздуха. За внутренней поверхностью очень легко ухаживать благодаря абсолютно гладкому эмалированному покрытию. С него без особого труда убираются любые загрязнения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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