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Микроволновая печь Starwind SWM5620 20л. 700Вт белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Starwind SWM5620 20л. 700Вт белая

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Микроволновая печь Starwind SWM5620 20л. 700Вт белая - фото 1
Микроволновая печь Starwind SWM5620 20л. 700Вт белая - фото 2
Микроволновая печь Starwind SWM5620 20л. 700Вт белая - фото 3
Микроволновая печь Starwind SWM5620 20л. 700Вт белая - фото 4
Микроволновая печь Starwind SWM5620 20л. 700Вт белая - фото 5
Микроволновая печь Starwind SWM5620 20л. 700Вт белая - фото 6
Микроволновая печь Starwind SWM5620 20л. 700Вт белая - фото 7
Микроволновая печь Starwind SWM5620 20л. 700Вт белая - фото 8
Микроволновая печь Starwind SWM5620 20л. 700Вт белая - фото 9
Микроволновая печь Starwind SWM5620 20л. 700Вт белая - фото 10
Микроволновая печь Starwind SWM5620 20л. 700Вт белая - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Starwind SWM5620 20л. 700Вт белая - фото 1
  • Микроволновая печь Starwind SWM5620 20л. 700Вт белая - фото 2
  • Микроволновая печь Starwind SWM5620 20л. 700Вт белая - фото 3
  • Микроволновая печь Starwind SWM5620 20л. 700Вт белая - фото 4
  • Микроволновая печь Starwind SWM5620 20л. 700Вт белая - фото 5
  • Микроволновая печь Starwind SWM5620 20л. 700Вт белая - фото 6
  • Микроволновая печь Starwind SWM5620 20л. 700Вт белая - фото 7
  • Микроволновая печь Starwind SWM5620 20л. 700Вт белая - фото 8
  • Микроволновая печь Starwind SWM5620 20л. 700Вт белая - фото 9
  • Микроволновая печь Starwind SWM5620 20л. 700Вт белая - фото 10
  • Микроволновая печь Starwind SWM5620 20л. 700Вт белая - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702205
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
44x25.9x32.8 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х29х25
Вес, кг.
11.2

Описание товара Микроволновая печь Starwind SWM5620 20л. 700Вт белая

Микроволновая печ отличается легкостью управления. На передней панели находятся две ручки механического типа, которыми можно установить время приготовления, мощность разогрева или интенсивность разморозки. Если этого функционала достаточно, зачем переплачивать. Этот вариант отлично подходит для дачи или офиса. В домашних условиях микроволновку чаще используют для разогрева пищи. СВЧ предназначена для: подогрева готовых блюд, при этом не требуется добавления масла; бережной разморозки продуктов; приготовления простейших блюд. Хорошо справляться со всеми этими функциями ей помогает 700 Вт мощности. Корпус выполнен в белом цвете, имеет глянцевое покрытие, за ним легко ухаживать. При внешней компактности устройства полезный размер составляет 20 литров. Этого объема вполне достаточно для небольшой семьи. Дверца оборудована ручкой, за которую можно мягко и без лишних усилий ее открыть. А через окно из термостойкого стекла будет виден весь процесс. Все будет под контролем. Сделать себе горячий бутерброд смогут взрослые и дети, самое главное — позаботиться о начинке. Микроволновая печь является отличным выбором для экономных людей. Горячее питание составляет основу правильного рациона. Лаконично впишется в любой интерьер, не займет много места, будет основной помощницей в доме.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Starwind SWM5620 20л. 700Вт белая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
44x25.9x32.8 см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печ отличается легкостью управления. На передней панели находятся две ручки механического типа, которыми можно установить время приготовления, мощность разогрева или интенсивность разморозки. Если этого функционала достаточно, зачем переплачивать. Этот вариант отлично подходит для дачи или офиса. В домашних условиях микроволновку чаще используют для разогрева пищи. СВЧ предназначена для: подогрева готовых блюд, при этом не требуется добавления масла; бережной разморозки продуктов; приготовления простейших блюд. Хорошо справляться со всеми этими функциями ей помогает 700 Вт мощности. Корпус выполнен в белом цвете, имеет глянцевое покрытие, за ним легко ухаживать. При внешней компактности устройства полезный размер составляет 20 литров. Этого объема вполне достаточно для небольшой семьи. Дверца оборудована ручкой, за которую можно мягко и без лишних усилий ее открыть. А через окно из термостойкого стекла будет виден весь процесс. Все будет под контролем. Сделать себе горячий бутерброд смогут взрослые и дети, самое главное — позаботиться о начинке. Микроволновая печь является отличным выбором для экономных людей. Горячее питание составляет основу правильного рациона. Лаконично впишется в любой интерьер, не займет много места, будет основной помощницей в доме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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