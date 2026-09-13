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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром

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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 15
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 16
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 17
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 15
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 16
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 17
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703977
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
45.2x26.2x34.9см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х29
Вес, кг.
11.7

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром

Отдельностоящая микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 — компактное и полезное дополнение к уже имеющейся кухонной технике. Ее можно установить на шкаф, на свободную столешницу, но не рекомендуется ставить на другие приборы, например, холодильник. Цвет этой модели: черный. Материал внутренней поверхности — эмаль. Это самое распространенное покрытие, так как оно зарекомендовало себя высоким качеством, устойчивостью к механическим воздействиям и простотой ухода. Полезный объем для готовки — 20 л. Для установки и прогрева посуды используется классическое вращающееся блюдо. Стандартное механическое управление не вызовет трудностей ни у кого из вашей семьи. Для изменения настроек или выбора программ используются следующие переключатели: поворотные. Количество режимов в данной модели Хендай: 1 шт. Для обработки продуктов и готовых блюд используются следующие виды нагрева: Микроволны. Отдельная опция для размораживания продуктов и полуфабрикатов облегчает жизнь — не нужно самостоятельно настраивать параметры. Используйте эти и другие специальные функции для расширения кулинарных горизонтов и оптимизации процесса. Для контроля за процессом в модели установлен таймер. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 20л. 700Вт черная/хром




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Мощность гриля
нет
Габариты
45.2x26.2x34.9см
Страна производитель
Китай
Описание
Отдельностоящая микроволновая печь Hyundai HYM-M2050 — компактное и полезное дополнение к уже имеющейся кухонной технике. Ее можно установить на шкаф, на свободную столешницу, но не рекомендуется ставить на другие приборы, например, холодильник. Цвет этой модели: черный. Материал внутренней поверхности — эмаль. Это самое распространенное покрытие, так как оно зарекомендовало себя высоким качеством, устойчивостью к механическим воздействиям и простотой ухода. Полезный объем для готовки — 20 л. Для установки и прогрева посуды используется классическое вращающееся блюдо. Стандартное механическое управление не вызовет трудностей ни у кого из вашей семьи. Для изменения настроек или выбора программ используются следующие переключатели: поворотные. Количество режимов в данной модели Хендай: 1 шт. Для обработки продуктов и готовых блюд используются следующие виды нагрева: Микроволны. Отдельная опция для размораживания продуктов и полуфабрикатов облегчает жизнь — не нужно самостоятельно настраивать параметры. Используйте эти и другие специальные функции для расширения кулинарных горизонтов и оптимизации процесса. Для контроля за процессом в модели установлен таймер. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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