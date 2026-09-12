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Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная

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Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 1
Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 2
Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 3
Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 4
Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 5
Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 6
Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 7
Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 8
Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 9
Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 10
Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 11
Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 12
Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 13
Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 14
Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 15
Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 1
  • Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 2
  • Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 3
  • Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 4
  • Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 5
  • Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 6
  • Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 7
  • Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 8
  • Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 9
  • Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 10
  • Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 11
  • Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 12
  • Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 13
  • Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 14
  • Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 15
  • Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702204
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44 х 25.9 х 32.8 см
Размеры в упаковке, см
49х37х30
Вес, кг.
11.2

Описание товара Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная

StarWind SWM5820 – это мощная микроволновая печь с интуитивным управлением. Внутренний объём прибора составляет 20 л. Мощность девайса достигает 700 Вт, а диаметр поворотного стола – 255 м. Этого достаточно для разогрева даже большого блюда, рассчитанного на несколько человек. Оно будет автоматически вращаться и постепенно равномерно прогреваться с каждой из сторон. StarWind SWM5820 имеет варьируемые температурные режимы. Всего их предусмотрено пять. Устройство может работать с разной интенсивностью и, в том числе, отлично подходит для разморозки самых разных продуктов. Под неё на верхнем поворотном регуляторе выделен отдельный пункт. Нижнее колесо отвечает за выставление таймера работы. Рядом с некоторыми значениями зелёным шрифтом указано рекомендованное время для разморозки еды различной массы. Это все органы управления, предусмотренные у StarWind SWM5820. Благодаря минималистичному дизайну запуск прибора делается интуитивным движением, но в комплекте с микроволновкой поставляется подробная инструкция на русском языке. Ниже двух поворотных переключателей располагается кнопка. Она отвечает за открытие дверцы девайса. Во время разогрева в StarWind SWM5820 включается яркая подсветка, позволяющая следить за пищей. Внутренняя часть устройства отделана эмалью легкой очистки. Она значительно упрощает уход за StarWind SWM5820.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Габариты
44 х 25.9 х 32.8 см
Описание
StarWind SWM5820 – это мощная микроволновая печь с интуитивным управлением. Внутренний объём прибора составляет 20 л. Мощность девайса достигает 700 Вт, а диаметр поворотного стола – 255 м. Этого достаточно для разогрева даже большого блюда, рассчитанного на несколько человек. Оно будет автоматически вращаться и постепенно равномерно прогреваться с каждой из сторон. StarWind SWM5820 имеет варьируемые температурные режимы. Всего их предусмотрено пять. Устройство может работать с разной интенсивностью и, в том числе, отлично подходит для разморозки самых разных продуктов. Под неё на верхнем поворотном регуляторе выделен отдельный пункт. Нижнее колесо отвечает за выставление таймера работы. Рядом с некоторыми значениями зелёным шрифтом указано рекомендованное время для разморозки еды различной массы. Это все органы управления, предусмотренные у StarWind SWM5820. Благодаря минималистичному дизайну запуск прибора делается интуитивным движением, но в комплекте с микроволновкой поставляется подробная инструкция на русском языке. Ниже двух поворотных переключателей располагается кнопка. Она отвечает за открытие дверцы девайса. Во время разогрева в StarWind SWM5820 включается яркая подсветка, позволяющая следить за пищей. Внутренняя часть устройства отделана эмалью легкой очистки. Она значительно упрощает уход за StarWind SWM5820.
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