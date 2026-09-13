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Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3043 20л. 700Вт серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3043 20л. 700Вт серебристый

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Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3043 20л. 700Вт серебристый - фото 1
Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3043 20л. 700Вт серебристый - фото 2
Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3043 20л. 700Вт серебристый - фото 3
Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3043 20л. 700Вт серебристый - фото 4
Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3043 20л. 700Вт серебристый - фото 5
Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3043 20л. 700Вт серебристый - фото 6
Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3043 20л. 700Вт серебристый - фото 7
Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3043 20л. 700Вт серебристый - фото 8
Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3043 20л. 700Вт серебристый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
20
Цвет
серебристый
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3043 20л. 700Вт серебристый - фото 1
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3043 20л. 700Вт серебристый - фото 2
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3043 20л. 700Вт серебристый - фото 3
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3043 20л. 700Вт серебристый - фото 4
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3043 20л. 700Вт серебристый - фото 5
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3043 20л. 700Вт серебристый - фото 6
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3043 20л. 700Вт серебристый - фото 7
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3043 20л. 700Вт серебристый - фото 8
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3043 20л. 700Вт серебристый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703950
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Тип
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Открывание дверцы
кнопка
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.2x26.2x32.8см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х29
Вес, кг.
12

Описание товара Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3043 20л. 700Вт серебристый

Микроволновая печь Hyundai HYM-D3043 в серебристом корпусе легко впишется в любой интерьер. Компактные размеры и объем 20 литров подходят как для небольшой кухни, так и для офиса.. Мощность 700 Вт помогает быстро разогревать блюда, сохраняя вкус и текстуру еды. Электронное управление с поворотным регулятором делает процесс использования интуитивно понятным. Поворотный стол диаметром 245 мм равномерно прогревает пищу, исключая холодные зоны.. Таймер на 95 минут расширяет возможности приготовления, а шесть уровней мощности дают свободу выбора нужного режима для разных продуктов.. Открывание дверцы кнопкой и направление открытия справа налево делают эксплуатацию комфортной. Дисплей упрощает контроль за процессом приготовления, а звуковой сигнал подскажет, когда блюдо готово. Восемь программ включают автоматический разогрев, приготовление, ускоренный режим и экспресс-готовку, что помогает подобрать подходящий вариант для любого блюда. Функция блокировки от детей защищает от случайного включения, делая использование безопасным. В комплекте русскоязычная инструкция, с которой освоение всех возможностей прибора занимает минимум времени.



Теги товара: 20 л, 700 Вт, маленькие

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Hyundai HYM-D3043 20л. 700Вт серебристый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Тип
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Открывание дверцы
кнопка
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.2x26.2x32.8см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3043 в серебристом корпусе легко впишется в любой интерьер. Компактные размеры и объем 20 литров подходят как для небольшой кухни, так и для офиса.. Мощность 700 Вт помогает быстро разогревать блюда, сохраняя вкус и текстуру еды. Электронное управление с поворотным регулятором делает процесс использования интуитивно понятным. Поворотный стол диаметром 245 мм равномерно прогревает пищу, исключая холодные зоны.. Таймер на 95 минут расширяет возможности приготовления, а шесть уровней мощности дают свободу выбора нужного режима для разных продуктов.. Открывание дверцы кнопкой и направление открытия справа налево делают эксплуатацию комфортной. Дисплей упрощает контроль за процессом приготовления, а звуковой сигнал подскажет, когда блюдо готово. Восемь программ включают автоматический разогрев, приготовление, ускоренный режим и экспресс-готовку, что помогает подобрать подходящий вариант для любого блюда. Функция блокировки от детей защищает от случайного включения, делая использование безопасным. В комплекте русскоязычная инструкция, с которой освоение всех возможностей прибора занимает минимум времени.


Теги товара: 20 л, 700 Вт, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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