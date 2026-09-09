Микроволновая печь Sharp R6000RK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Управление
механическое
Дисплей
нет
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 197138
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
биокерамическая эмаль
Прочее
отдельностоящая
Страна производства
Китай
Технология «Без поворотного стола»
нет
Тип
отдельностоящая
Функции и особенности
подсветка камеры
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Управление
механическое
Дисплей
нет
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Комбинированные режимы
гриль + микроволны
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
440х338х259 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х28
Вес, кг.
12
Описание товара Микроволновая печь Sharp R6000RK
Выполнена в универсальной цветовой гамме и отлично впишется в интерьер любой кухни. Она проста и понятна в использовании. Пять режимов позволяют выбрать наиболее подходящий для приготовления уровень мощности.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
биокерамическая эмаль
Прочее
отдельностоящая
Страна производства
Китай
Технология «Без поворотного стола»
нет
Тип
отдельностоящая
Функции и особенности
подсветка камеры
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Развернуть
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Управление
механическое
Дисплей
нет
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Комбинированные режимы
гриль + микроволны
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
440х338х259 мм
Страна производитель
Китай
Выполнена в универсальной цветовой гамме и отлично впишется в интерьер любой кухни. Она проста и понятна в использовании. Пять режимов позволяют выбрать наиболее подходящий для приготовления уровень мощности.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
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