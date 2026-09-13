Микроволновая печь Hyundai HYM-D3030 20л. 700Вт черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3030 20л. 700Вт черная
Микроволновая печь оснащена удобным электронным управлением и полезным дополнительным функционалом. В дизайне данной модели важное место занимает тач-панель. Левая верхняя кнопка на ней отвечает за регулировку уровней мощности с максимумом до 700 Вт, далее идет клавиша, по нажатию которой можно установить время, ниже расположен «автоповар» с программами под разные блюда, после него — режим разморозки, а следующие четыре кнопки помогают быстро добавить к выставленному интервалу времени нужное значение (1 секунду, 10 секунд, 1 минуту или 10 минут). В самом низу находятся клавиши старта (и добавления 30 секунд), а также «стоп». Установить необходимые опции помогает яркий и информативный жидкокристаллический дисплей. Кнопки можно заблокировать от случайного детского нажатия — в приборе предусмотрена соответствующая функция. Когда цикл разогрева заканчивается, устройство производит громкий звук, свидетельствующий об этом. Объем внутреннего пространства СВЧ-печи составляет 20 л и позволяет разогревать даже большие порции блюд. Разобраться со всеми нюансами работы поможет инструкция, полностью переведенная на русский язык. Она является обязательной частью комплекта поставки.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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