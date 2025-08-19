Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702217
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.2x26.2x33.6 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х35х29
Вес, кг.
10.7
Описание товара Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая
Микроволновая печь выполнена в классическом дизайне, который будет идеально смотреться в любом интерьере кухонного пространства. Бытовой прибор изготовлен из качественного пластика и металла, им не страшны случайные механические воздействия. Благодаря компактным габаритам выбор места для установки не доставит проблем. Мощность микроволновой печи составляет порядка 700 Ватт, а объем камеры для разогрева пищи равен 20 литрам. Здесь предусмотрено механическое управление, дисплей отсутствует. Для открывания дверцы есть кнопка. С помощью прибора можно разогревать, размораживать продукты, а также готовить блюда.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 260 руб.1815 руб. в СплитМикроволновая печь LG MS2042DB, 20л, черная
-
В наличииЦена 7 260 руб.1815 руб. в СплитМикроволновая печь LG MS20R42D
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитМикроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый
-
В наличииЦена 8 380 руб.2095 руб. в СплитМикроволновая печь Hyundai HYM-D3011 25л. 900Вт черная
-
В наличииЦена 8 770 руб. 15 120 руб.2193 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная
-
В наличииЦена 8 970 руб.2243 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23K3614AW 23л. 800Вт белая
-
В наличииЦена 10 400 руб.2600 руб. в СплитМикроволновая печь LG BLACK MH6032GAS
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MG23K3515AK 23л. 800Вт черная
-
В наличииЦена 10 630 руб.2658 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь
-
В наличииЦена 11 040 руб.2760 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный
-
В наличииЦена 11 810 руб.2953 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая
-
В наличииЦена 11 810 руб.2953 руб. в СплитМикроволновая печь SAMSUNG MG23T5018AW/BW белый
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Габариты
45.2x26.2x33.6 см
Страна производитель
Китай
Микроволновая печь выполнена в классическом дизайне, который будет идеально смотреться в любом интерьере кухонного пространства. Бытовой прибор изготовлен из качественного пластика и металла, им не страшны случайные механические воздействия. Благодаря компактным габаритам выбор места для установки не доставит проблем. Мощность микроволновой печи составляет порядка 700 Ватт, а объем камеры для разогрева пищи равен 20 литрам. Здесь предусмотрено механическое управление, дисплей отсутствует. Для открывания дверцы есть кнопка. С помощью прибора можно разогревать, размораживать продукты, а также готовить блюда.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Достоинства:
Комментарий:
Пока не включали,но инструкция была испачкана маслом.Неприятно было
Достоинства:
Комментарий:
Всё быстро разворачивается, и удобно внуку подозревать еду
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая,простая микроволновка,спасала нас в гостинице в Москве отсухомятки и холодной еды!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, в использовании уже почти год - работает безупречно
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует фотографиям и описанию на сайте, работает.
Достоинства:
Комментарий:
огромное вам спасибо микроволновая печь доехала в целости и сохранности всё работает всё хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная микроволновка. Греет, не сильно большая по габаритам. Шумит не сильно.
Достоинства:
Комментарий:
Микроволновая печь хорошего качества, цена вполне приемлема, комплектация полная. Пока работает без нареканий, все вполне устраивает. Брал на работу, и с учётом что печью пользуется много людей, она работает прекрасно! спасибо продавцу за качественный товар!
Достоинства:
Комментарий:
товар хорошо упакован, красивый, чистый, работает- тихо. Цена и качество - идеальные
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, хорошая упаковка,вежливый курьер, хорошая микроволновка. Спасибо продавцу. Рекомендую !
Достоинства:
Комментарий:
Дизайн хороший. Но верх корпуса при работе слишком нагревается. Подумаю оставить или сдать.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично,свои функции выполняет полностью, соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
до этого агрегата 20 лет отпахала печка от известного не дружественного бренда, была с наворотами, большая и тяжёлая. Эта маленькая, лёгкая, свою задачу отрабатывает на все 100
Достоинства:
Комментарий:
нормальная микроволновка но ручка регулятор жёсткая и скользкая а в челом своих денег стоит
Достоинства:
Комментарий:
Греет отлично, удобная, симпатичная микроволновка, но при работе есть странное дребезжание, меня это несколько пугает. Посмотрим как будет дальше работать
Достоинства:
Комментарий:
все работает в целом как и все аналогичное в данном ценовом диапазоне за месяц пользования проблем не возникало
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая бюджетная микроволновка Разогревает и размораживает, а больше ничего и не нужно от нее) Курьер доставил всё в целости и сохранности, никаких нареканий вообще.
Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Микроволновая печь Starwind SMW3820 20л. 700Вт белая
Достоинства:
Комментарий:
Пока не включали,но инструкция была испачкана маслом.Неприятно было
Достоинства:
Комментарий:
Всё быстро разворачивается, и удобно внуку подозревать еду
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая,простая микроволновка,спасала нас в гостинице в Москве отсухомятки и холодной еды!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, в использовании уже почти год - работает безупречно
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует фотографиям и описанию на сайте, работает.
Достоинства:
Комментарий:
огромное вам спасибо микроволновая печь доехала в целости и сохранности всё работает всё хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная микроволновка. Греет, не сильно большая по габаритам. Шумит не сильно.
Достоинства:
Комментарий:
Микроволновая печь хорошего качества, цена вполне приемлема, комплектация полная. Пока работает без нареканий, все вполне устраивает. Брал на работу, и с учётом что печью пользуется много людей, она работает прекрасно! спасибо продавцу за качественный товар!
Достоинства:
Комментарий:
товар хорошо упакован, красивый, чистый, работает- тихо. Цена и качество - идеальные
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, хорошая упаковка,вежливый курьер, хорошая микроволновка. Спасибо продавцу. Рекомендую !
Достоинства:
Комментарий:
Дизайн хороший. Но верх корпуса при работе слишком нагревается. Подумаю оставить или сдать.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично,свои функции выполняет полностью, соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
до этого агрегата 20 лет отпахала печка от известного не дружественного бренда, была с наворотами, большая и тяжёлая. Эта маленькая, лёгкая, свою задачу отрабатывает на все 100
Достоинства:
Комментарий:
нормальная микроволновка но ручка регулятор жёсткая и скользкая а в челом своих денег стоит
Достоинства:
Комментарий:
Греет отлично, удобная, симпатичная микроволновка, но при работе есть странное дребезжание, меня это несколько пугает. Посмотрим как будет дальше работать
Достоинства:
Комментарий:
все работает в целом как и все аналогичное в данном ценовом диапазоне за месяц пользования проблем не возникало
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая бюджетная микроволновка Разогревает и размораживает, а больше ничего и не нужно от нее) Курьер доставил всё в целости и сохранности, никаких нареканий вообще.