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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная

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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 15
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 15
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703926
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
44.6x24.3x34.3см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х37х28
Вес, кг.
10.5

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная

Микроволновая печь HYUNDAI HYM-M2049 обладает эргономичным дизайном, который будет отлично смотреться на любой кухне. nДанная модель станет отличным помощником для приготовления ваших любимых блюд.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Мощность гриля
нет
Габариты
44.6x24.3x34.3см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь HYUNDAI HYM-M2049 обладает эргономичным дизайном, который будет отлично смотреться на любой кухне. nДанная модель станет отличным помощником для приготовления ваших любимых блюд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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