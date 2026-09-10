Top.Mail.Ru
Микроволновая печь Econ ECO-2030M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая печь Econ ECO-2030M

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая печь Econ ECO-2030M - фото 1
Микроволновая печь Econ ECO-2030M - фото 2
Микроволновая печь Econ ECO-2030M - фото 3
Микроволновая печь Econ ECO-2030M - фото 4
Микроволновая печь Econ ECO-2030M - фото 5
Микроволновая печь Econ ECO-2030M - фото 6
Микроволновая печь Econ ECO-2030M - фото 7
Микроволновая печь Econ ECO-2030M - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Econ ECO-2030M - фото 1
  • Микроволновая печь Econ ECO-2030M - фото 2
  • Микроволновая печь Econ ECO-2030M - фото 3
  • Микроволновая печь Econ ECO-2030M - фото 4
  • Микроволновая печь Econ ECO-2030M - фото 5
  • Микроволновая печь Econ ECO-2030M - фото 6
  • Микроволновая печь Econ ECO-2030M - фото 7
  • Микроволновая печь Econ ECO-2030M - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 377683
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Econ
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
332 x 446 x 243 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х39х38
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Econ ECO-2030M

Отдельно стоящая, печь сВЧ, объем 20 л, механическое управление, внутреннее покрытие эмаль, тип открывания дверцы кнопка, ширина 44.6 см, цвет белый.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Econ ECO-2030M




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Econ
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Габариты
332 x 446 x 243 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Отдельно стоящая, печь сВЧ, объем 20 л, механическое управление, внутреннее покрытие эмаль, тип открывания дверцы кнопка, ширина 44.6 см, цвет белый.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Econ ECO-2030M - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...