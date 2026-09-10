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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2005 белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2005 белая

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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2005 белая - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2005 белая - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2005 белая - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2005 белая - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2005 белая - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2005 белая - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2005 белая - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2005 белая - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2005 белая - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2005 белая - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2005 белая - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2005 белая - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2005 белая - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2005 белая - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2005 белая - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2005 белая - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2005 белая - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2005 белая - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2005 белая - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2005 белая - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2005 белая - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2005 белая - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 415050
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
44.0x24.2x35.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х37х26
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2005 белая

СВЧ Hyundai HYM-M2005 предназначена для подогрева уже приготовленной пищи и размораживания продуктов. При помощи поворотных переключателей механического типа можно установить мощность и выбрать время. Нанесенные графические символы интуитивно понятны, ими можно воспользоваться в качестве подсказок. Эта недорогая модель с хорошей мощностью и оптимальным набором функций привлечет внимание пользователей. Белоснежный металлический корпус позволит устройству лаконично вписаться в интерьер с любым цветовым решением. За микроволновкой легко ухаживать, так как внутреннее эмалированное покрытие имеет абсолютно гладкую фактуру. Дверь оборудована полупрозрачным окошком и открывается за ручку. Устанавливается изделие на столешницу или другую ровную и устойчивую поверхность.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2005 белая




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
44.0x24.2x35.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
СВЧ Hyundai HYM-M2005 предназначена для подогрева уже приготовленной пищи и размораживания продуктов. При помощи поворотных переключателей механического типа можно установить мощность и выбрать время. Нанесенные графические символы интуитивно понятны, ими можно воспользоваться в качестве подсказок. Эта недорогая модель с хорошей мощностью и оптимальным набором функций привлечет внимание пользователей. Белоснежный металлический корпус позволит устройству лаконично вписаться в интерьер с любым цветовым решением. За микроволновкой легко ухаживать, так как внутреннее эмалированное покрытие имеет абсолютно гладкую фактуру. Дверь оборудована полупрозрачным окошком и открывается за ручку. Устанавливается изделие на столешницу или другую ровную и устойчивую поверхность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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