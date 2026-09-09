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Микроволновая печь Starwind SMW2320 черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Starwind SMW2320 черная

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Микроволновая печь Starwind SMW2320 черная - фото 1
Микроволновая печь Starwind SMW2320 черная - фото 2
Микроволновая печь Starwind SMW2320 черная - фото 3
Микроволновая печь Starwind SMW2320 черная - фото 4
Микроволновая печь Starwind SMW2320 черная - фото 5
Микроволновая печь Starwind SMW2320 черная - фото 6
Микроволновая печь Starwind SMW2320 черная - фото 7
Микроволновая печь Starwind SMW2320 черная - фото 8
Микроволновая печь Starwind SMW2320 черная - фото 9
Микроволновая печь Starwind SMW2320 черная - фото 10
Микроволновая печь Starwind SMW2320 черная - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Starwind SMW2320 черная - фото 1
  • Микроволновая печь Starwind SMW2320 черная - фото 2
  • Микроволновая печь Starwind SMW2320 черная - фото 3
  • Микроволновая печь Starwind SMW2320 черная - фото 4
  • Микроволновая печь Starwind SMW2320 черная - фото 5
  • Микроволновая печь Starwind SMW2320 черная - фото 6
  • Микроволновая печь Starwind SMW2320 черная - фото 7
  • Микроволновая печь Starwind SMW2320 черная - фото 8
  • Микроволновая печь Starwind SMW2320 черная - фото 9
  • Микроволновая печь Starwind SMW2320 черная - фото 10
  • Микроволновая печь Starwind SMW2320 черная - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314155
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х37х29
Вес, кг.
11.2

Описание товара Микроволновая печь Starwind SMW2320 черная

Микроволновая печь Starwind SMW2320 – надежная и простая модель. Обладает оптимальной мощностью 700 Вт и средним объемом. Изнутри покрыта качественной эмалью с антипригарным слоем. У модели надежный механический тип управления, который никогда не выйдет из строя. Все параметры регулируются удобными переключателями. Эргономичная ручка для открывания дверцы. Для значительной экономии времени и быстрого приготовления полуфабрикатов есть функция автоматической разморозки. Компактные размеры и небольшой вес позволяют разместить модель в любом удобном месте кухни. Стильный черный цвет украсит каждое кухонное помещение.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Starwind SMW2320 черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Starwind SMW2320 – надежная и простая модель. Обладает оптимальной мощностью 700 Вт и средним объемом. Изнутри покрыта качественной эмалью с антипригарным слоем. У модели надежный механический тип управления, который никогда не выйдет из строя. Все параметры регулируются удобными переключателями. Эргономичная ручка для открывания дверцы. Для значительной экономии времени и быстрого приготовления полуфабрикатов есть функция автоматической разморозки. Компактные размеры и небольшой вес позволяют разместить модель в любом удобном месте кухни. Стильный черный цвет украсит каждое кухонное помещение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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