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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая

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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703968
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х38х26
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая

Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 выделяется элегантным дизайном корпуса в белом цвете. Два поворотных переключателя обеспечивают легкость управления мощностью воздействия микроволн и временем. Внутренний объем микроволновой печи составляет 20 литров. Навесная дверца открывается при помощи ручки.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 20л. 700Вт белая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2047 выделяется элегантным дизайном корпуса в белом цвете. Два поворотных переключателя обеспечивают легкость управления мощностью воздействия микроволн и временем. Внутренний объем микроволновой печи составляет 20 литров. Навесная дверца открывается при помощи ручки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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