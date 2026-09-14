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Телевизор Skyworth 100Q79H 100" Ultra HD QLED купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Skyworth 100Q79H 100" Ultra HD QLED

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Телевизор Skyworth 100Q79H 100&quot; Ultra HD QLED - фото 1
Телевизор Skyworth 100Q79H 100&quot; Ultra HD QLED - фото 2
Телевизор Skyworth 100Q79H 100&quot; Ultra HD QLED - фото 3
Телевизор Skyworth 100Q79H 100&quot; Ultra HD QLED - фото 4
Телевизор Skyworth 100Q79H 100&quot; Ultra HD QLED - фото 5
Телевизор Skyworth 100Q79H 100&quot; Ultra HD QLED - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
100
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Skyworth 100Q79H 100&quot; Ultra HD QLED - фото 1
  • Телевизор Skyworth 100Q79H 100&quot; Ultra HD QLED - фото 2
  • Телевизор Skyworth 100Q79H 100&quot; Ultra HD QLED - фото 3
  • Телевизор Skyworth 100Q79H 100&quot; Ultra HD QLED - фото 4
  • Телевизор Skyworth 100Q79H 100&quot; Ultra HD QLED - фото 5
  • Телевизор Skyworth 100Q79H 100&quot; Ultra HD QLED - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
172 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737478
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Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Напольная подставка, пульт ДУ, батарейки AAA
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
100
Диагональ экрана, см
254
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
AV, 3 x HDMI, 2 x USB, разъем для наушников
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
800x400
Энергопотребление при работе, Вт
450
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.37х1.33х0.26
Вес, кг.
66

Описание товара Телевизор Skyworth 100Q79H 100" Ultra HD QLED

Телевизор Skyworth с огромной диагональю в 100 дюймов (254 см) создан для настоящих ценителей домашнего кинотеатра. Богатое разрешение 3840x2160 гарантирует детализированную и насыщенную картинку, а технология QLED+ делает цвета по-настоящему живыми и яркими. Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавное отображение динамичных сцен — идеально для спортивных трансляций и видеоигр. Смарт-функции на базе Google TV открывают доступ к множеству онлайн-контента, управлять всем легко и интуитивно. Три HDMI-порта и два USB-разъёма позволяют подключить несколько устройств одновременно — от игровых консолей до накопителей с любимыми фильмами. Мощный телевизор для масштабных впечатлений!

Отзывы о товаре Телевизор Skyworth 100Q79H 100" Ultra HD QLED




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Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Напольная подставка, пульт ДУ, батарейки AAA
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
100
Диагональ экрана, см
254
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
AV, 3 x HDMI, 2 x USB, разъем для наушников
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
800x400
Энергопотребление при работе, Вт
450
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор Skyworth с огромной диагональю в 100 дюймов (254 см) создан для настоящих ценителей домашнего кинотеатра. Богатое разрешение 3840x2160 гарантирует детализированную и насыщенную картинку, а технология QLED+ делает цвета по-настоящему живыми и яркими. Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавное отображение динамичных сцен — идеально для спортивных трансляций и видеоигр. Смарт-функции на базе Google TV открывают доступ к множеству онлайн-контента, управлять всем легко и интуитивно. Три HDMI-порта и два USB-разъёма позволяют подключить несколько устройств одновременно — от игровых консолей до накопителей с любимыми фильмами. Мощный телевизор для масштабных впечатлений!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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