Стойка напольная ЦМО 24U 800мм серый СТК-24.2
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Характеристики
Описание товара Стойка напольная ЦМО 24U 800мм серый СТК-24.2
Универсальные телекоммуникационные стойки 19 предназначены для открытого размещения активного и пассивного оборудования. Универсальные стойки 19 удобны для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим свободный доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение. Универсальные стойки 19 имеют полностью разборную двухрамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен болтами с внутренними шестигранниками. Вертикальные направляющие имеют юнитовую маркировку. Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрены развитая перфорация, широкий спектр аксессуаров и система заземления. Двухрамная универсальная стойка 19 имеет регулировку полезной глубины - 750/620/580/450. При организации крупных коммутационных узлов возможно крепление стоек между собой через вертикальный кабельный органайзер. Удобство установки обеспечивают массивные опорные кронштейны и регулируемые винтовые опоры (ножки), компенсирующие неровности пола. Высота универсальных телекоммуникационных стоек - 24U, 33U, 38U, 42U, 47U, 49U. Универсальные стойки 19 поставляются в разобранном виде
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