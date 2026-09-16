Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-Э-15.650-9005
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
65
Высота
15U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 720 руб.
В наличии
Код товара: 736889
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
16 720 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
65
Высота
15U
Высота (мм)
742
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х70х23
Вес, кг.
29
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-Э-15.650-9005
ЦМО ШРН-Э-15.650-9005 — это настенный разборный телекоммуникационный шкаф серии ШРН-Э, предназначенный для размещения активного и пассивного оборудования. Модель имеет монтажную высоту 15U, ширину 600 мм, глубину 650 мм и чёрную окраску (RAL 9005).
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
65
Высота
15U
Высота (мм)
742
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
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Страна производитель
Китай
ЦМО ШРН-Э-15.650-9005 — это настенный разборный телекоммуникационный шкаф серии ШРН-Э, предназначенный для размещения активного и пассивного оборудования. Модель имеет монтажную высоту 15U, ширину 600 мм, глубину 650 мм и чёрную окраску (RAL 9005).
Купить Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-Э-15.650-9005 - по цене 16720 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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