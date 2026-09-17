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Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-М-12.500.1-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-М-12.500.1-9005

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Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-М-12.500.1-9005 - фото 1
Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-М-12.500.1-9005 - фото 2
Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-М-12.500.1-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
130
Высота
12U
  • Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-М-12.500.1-9005 - фото 1
  • Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-М-12.500.1-9005 - фото 2
  • Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-М-12.500.1-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 780 руб. 
Начислим 320 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741211
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-М-12.500.1-9005
17 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
130
Высота
12U
Высота (мм)
610
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
530
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
62х59х23
Вес, кг.
25

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-М-12.500.1-9005

ШРН-М-12.500.1-9005 — хороший выбор, если вам нужно разместить 19-дюймовое оборудование в месте, где важен удобный и частый доступ к нему (например, в офисе, на небольшом узле связи), но при этом есть ограничения по пространству для монтажа неразборной конструкции.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-М-12.500.1-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
130
Высота
12U
Высота (мм)
610
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
530
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Описание
ШРН-М-12.500.1-9005 — хороший выбор, если вам нужно разместить 19-дюймовое оборудование в месте, где важен удобный и частый доступ к нему (например, в офисе, на небольшом узле связи), но при этом есть ограничения по пространству для монтажа неразборной конструкции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-М-12.500.1-9005 - по цене 17780 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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