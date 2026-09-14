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Стойка напольная ЦМО 33U 750мм серый СТК-С-33.2.750 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка напольная ЦМО 33U 750мм серый СТК-С-33.2.750

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Стойка телекоммуникационная 33U ЦМО СТК-С-33.2.750 - фото 1
Стойка телекоммуникационная 33U ЦМО СТК-С-33.2.750 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
320
Высота
33U
  • Стойка телекоммуникационная 33U ЦМО СТК-С-33.2.750 - фото 1
  • Стойка телекоммуникационная 33U ЦМО СТК-С-33.2.750 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736896
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
320
Высота
33U
Высота (мм)
1580
Ширина (мм)
560
Глубина (мм)
1035
Полезная глубина (мм)
750
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.6х0.7х0.09
Вес, кг.
16

Описание товара Стойка напольная ЦМО 33U 750мм серый СТК-С-33.2.750

Серверная телекоммуникационная стойка ЦМО СТК-С-33.2.750 предназначена для размещения серверов и другого активного и пассивного оборудования. Удобна для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим открытый доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение. Стойка имеет полностью разборную двухрамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен болтами с внутренними шестигранниками. На вертикальные направляющие нанесена юнитовая маркировка. Стойка ЦМО СТК-С-33.2.750 фиксируется к полу анкерными болтами, либо устанавливается на регулируемые по высоте опоры (ножки), в комплект поставки не входят. Для уменьшения площади установи, предусмотрено два варианта монтажа опорных кронштейнов - наружу и внутрь стойки. Размер по основанию (ширина/глубина): при сложенных внутрь опорных кронштейнах 560х1030 мм., при разложенных 560х1280 мм. Стойки могут крепиться между собой комплектом соединения или через вертикальный кабельный органайзер. Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрена система заземления и широкий спектр аксессуаров. Стойки поставляются в разобранном виде.

Отзывы о товаре Стойка напольная ЦМО 33U 750мм серый СТК-С-33.2.750




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
320
Высота
33U
Высота (мм)
1580
Ширина (мм)
560
Глубина (мм)
1035
Полезная глубина (мм)
750
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Серверная телекоммуникационная стойка ЦМО СТК-С-33.2.750 предназначена для размещения серверов и другого активного и пассивного оборудования. Удобна для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим открытый доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение. Стойка имеет полностью разборную двухрамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен болтами с внутренними шестигранниками. На вертикальные направляющие нанесена юнитовая маркировка. Стойка ЦМО СТК-С-33.2.750 фиксируется к полу анкерными болтами, либо устанавливается на регулируемые по высоте опоры (ножки), в комплект поставки не входят. Для уменьшения площади установи, предусмотрено два варианта монтажа опорных кронштейнов - наружу и внутрь стойки. Размер по основанию (ширина/глубина): при сложенных внутрь опорных кронштейнах 560х1030 мм., при разложенных 560х1280 мм. Стойки могут крепиться между собой комплектом соединения или через вертикальный кабельный органайзер. Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрена система заземления и широкий спектр аксессуаров. Стойки поставляются в разобранном виде.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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