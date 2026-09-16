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Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация серый ШРН-9.500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация серый ШРН-9.500

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Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-9.500 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-9.500 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-9.500 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-9.500 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-9.500 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-9.500 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-9.500 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-9.500 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 540 руб. 
Начислим 300 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736838
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация серый ШРН-9.500
16 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
Высота (мм)
480
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
456
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
68х52х19
Вес, кг.
21.3

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация серый ШРН-9.500

Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — компактное и продуманное решение для аккуратного размещения сетевого оборудования. Высота 9U и полезная глубина 456 мм позволяют удобно организовать вашу технику, а прочная конструкция выдерживает нагрузку до 50 кг. Шкаф не займёт много места за счёт компактных размеров (высота — 480 мм, ширина — 600 мм, глубина — 520 мм). Стеклянная дверь обеспечивает быстрый визуальный контроль и современный внешний вид. Серый цвет шкафа гармонично впишется в любой офис или серверную комнату.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация серый ШРН-9.500




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
Высота (мм)
480
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
456
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — компактное и продуманное решение для аккуратного размещения сетевого оборудования. Высота 9U и полезная глубина 456 мм позволяют удобно организовать вашу технику, а прочная конструкция выдерживает нагрузку до 50 кг. Шкаф не займёт много места за счёт компактных размеров (высота — 480 мм, ширина — 600 мм, глубина — 520 мм). Стеклянная дверь обеспечивает быстрый визуальный контроль и современный внешний вид. Серый цвет шкафа гармонично впишется в любой офис или серверную комнату.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация серый ШРН-9.500 - по цене 16540 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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