Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация серый ШРН-12.650.1
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация серый ШРН-12.650.1
Настенные сварные телекоммуникационные серии ШРН. Шкафы отличаются простотой корпуса: имеют сварную металлическую конструкцию, не требуют сборки. Идеально подходят для организации сети в минимальные сроки без последующего частого обслуживания и перекоммутации сети. Настенный шкаф 19" серии ШРН предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН имеет цельнометаллическую сварную конструкцию, он удобен для быстрой установки и монтажа оборудования, так как не требует сборки. Возможна комплектация металлической дверью и дверью с тонированным ударопрочным стеклом. Возможна установка двери, как с правой, так и с левой стороны. Дверь фиксируется точечным замком. Настенный шкаф 19" ШРН устанавливается на стену через отверстия в задней стенке, доступ к оборудованию возможен с двух сторон. Перфорация обеспечивает хорошую вентиляцию установленного оборудования. В основание или крышу шкафа возможна установка вентиляторных модулей МВ-400-2. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль фиксируется шестью винтами. Предусмотрены два кабельных ввода в верхней и нижней частях шкафа, размер – 95х40мм.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 720 руб.4180 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-Э-15.650-9005
-
В наличииЦена 16 900 руб.4225 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 18U 650мм стекло серый ШРН-Э-18.650.1
-
В наличииЦена 16 900 руб.4225 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 18U 650мм стекло черный ШРН-Э-18.650.1-9005
-
В наличииЦена 17 160 руб.4290 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация серый ШРН-15.500.1
-
В наличииЦена 17 160 руб.4290 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация черный ШРН-15.500.1-9005
-
В наличииЦена 17 270 руб.4318 руб. в СплитСтойка напольная ЦМО 24U 800мм серый СТК-24.2
-
В наличииЦена 17 600 руб.4400 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация черный ШРН-12.650.1-9005
-
В наличииЦена 17 680 руб.4420 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло черный ШРН-М-9.650.1-9005
-
В наличииЦена 17 780 руб.4445 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-М-12.500.1
-
В наличииЦена 17 780 руб.4445 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-М-12.500.1-9005
-
В наличииЦена 17 890 руб.4473 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло серый ШРН-М-9.500
-
В наличииЦена 18 040 руб.4510 руб. в СплитШкаф напольный Cabeus 12U 600мм перфорация серый SH-05F-12U60/60...
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация серый ШРН-12.650.1