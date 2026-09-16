Top.Mail.Ru
Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло черный ШРН-М-9.650.1-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло черный ШРН-М-9.650.1-9005

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-М-9.650.1-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-М-9.650.1-9005 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-М-9.650.1-9005 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-М-9.650.1-9005 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
130
Высота
9U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-М-9.650.1-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-М-9.650.1-9005 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-М-9.650.1-9005 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-М-9.650.1-9005 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 680 руб. 
Начислим 317 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736857
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло черный ШРН-М-9.650.1-9005
17 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
130
Высота
9U
Высота (мм)
480
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
660
Полезная глубина (мм)
581
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
66х62х21
Вес, кг.
25

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло черный ШРН-М-9.650.1-9005

Компактный настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО идеально впишется в офисное или серверное пространство, где важен каждый сантиметр. При глубине 650 мм и полезной глубине 581 мм он позволяет удобно разместить оборудование, не теряя рабочего пространства. Металлическая дверь защитит содержимое, а чёрный цвет добавит строгости и современного стиля. Шкаф рассчитан на серьёзную нагрузку до 130 кг — можно смело устанавливать даже тяжёлые компоненты. Размер 9U и высота 480 мм делают модель практичной для небольших, но насыщенных проектов. Ширина 600 мм облегчает организацию внутреннего пространства. Надёжное решение для аккуратного и функционального размещения сети.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло черный ШРН-М-9.650.1-9005




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
130
Высота
9U
Высота (мм)
480
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
660
Полезная глубина (мм)
581
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Компактный настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО идеально впишется в офисное или серверное пространство, где важен каждый сантиметр. При глубине 650 мм и полезной глубине 581 мм он позволяет удобно разместить оборудование, не теряя рабочего пространства. Металлическая дверь защитит содержимое, а чёрный цвет добавит строгости и современного стиля. Шкаф рассчитан на серьёзную нагрузку до 130 кг — можно смело устанавливать даже тяжёлые компоненты. Размер 9U и высота 480 мм делают модель практичной для небольших, но насыщенных проектов. Ширина 600 мм облегчает организацию внутреннего пространства. Надёжное решение для аккуратного и функционального размещения сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло черный ШРН-М-9.650.1-9005 - по цене 17680 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...