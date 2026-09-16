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Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-М-12.500.1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-М-12.500.1

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Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500.1 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500.1 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500.1 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500.1 - фото 4
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500.1 - фото 5
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500.1 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
белый
Максимальная нагрузка
50
Высота
12U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500.1 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500.1 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500.1 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500.1 - фото 4
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500.1 - фото 5
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-М-12.500.1 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 780 руб. 
Начислим 320 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736860
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-М-12.500.1
17 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
белый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
12U
Высота (мм)
610
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
456
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х59х22
Вес, кг.
30.5

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-М-12.500.1

ЦМО ШРН-М-12.500.1 Шкаф телекоммуникационный настенный предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования и удобен для организации сетей требующих частого обслуживания, перекоммутации и добавления активного и пассивного оборудования.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-М-12.500.1




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
белый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
12U
Высота (мм)
610
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
456
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
ЦМО ШРН-М-12.500.1 Шкаф телекоммуникационный настенный предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования и удобен для организации сетей требующих частого обслуживания, перекоммутации и добавления активного и пассивного оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-М-12.500.1 - по цене 17780 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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