Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация черный ШРН-15.500.1-9005
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Характеристики
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация черный ШРН-15.500.1-9005
Ищете надежное и стильное решение для организации вашего серверного и сетевого оборудования? Шкаф ЦМО ШРН-15.500.1-9005 — это идеальный выбор для создания централизованной, защищенной и аккуратной IT-инфраструктуры. Этот настенный шкаф станет прочным фундаментом для работы критически важных систем, будь то серверная комната, офис открытой планировки или любое другое пространство, где ценится функциональность и порядок. Конструкция шкафа, выполненная из высококачественной стали толщиной 1.2 мм, гарантирует исключительную прочность и долговечность. При общей глубине 529 мм полезное пространство для монтажа оборудования составляет 470 мм, что позволяет с легкостью разместить даже относительно габаритные устройства, включая коммутаторы, маршрутизаторы, патч-панели и серверы стандарта 19 дюймов. Несущая способность шкафа впечатляет — до 200 кг, что свидетельствует о его готовности выдерживать значительные нагрузки без малейшего риска деформации. Такой запас прочности обеспечивает уверенность в том, что ваше дорогостоящее оборудование находится в полной безопасности. Важнейшим преимуществом данной модели является ее комплексная защита. Шкаф оснащен как передней, так и задней дверцей, изготовленными из прочного металла. Это не только придает конструкции дополнительную жесткость, но и предотвращает несанкционированный доступ к оборудованию. Наличие надежного замка на передней дверце позволяет ограничить круг лиц, имеющих физический доступ к коммуникациям, что является обязательным требованием для большинства корпоративных сред. Задняя дверца, также выполненная из металла, обеспечивает полноценную защиту со всех сторон, в отличие от моделей с съемной задней стенкой или сделанной из перфорированного материала.
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