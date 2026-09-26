Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-Э-15.650
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-Э-15.650
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — отличное решение для размещения оборудования в офисе или серверной. Его вместительная конструкция высотой 12U и шириной 600 мм позволяет удобно разместить всё необходимое на ограниченной площади. Полезная глубина 600 мм подойдёт для большинства устройств, а стеклянная дверь даёт возможность быстро контролировать содержимое шкафа, не открывая его. Корпус выдерживает нагрузку до 50 кг, что гарантирует безопасность хранения техники. Серый цвет впишется в любой интерьер. Компактные размеры и настенное размещение освобождают полезное пространство, делая организацию техники максимально удобной и аккуратной.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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