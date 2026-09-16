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Wi-Fi адаптер ORIGO OWN1200A/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi адаптер ORIGO OWN1200A/A1A

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Wi-Fi адаптер ORIGO OWN1200A/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
PCI Express
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736642
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
PCI Express
Размер PCIe
x1
Тип внешней антенны
внешняя, съемная
Количество внешних антенн
2
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100

Описание товара Wi-Fi адаптер ORIGO OWN1200A/A1A

Origo OWN1200A/A1A двухдиапазонный PCI-E адаптер Wi-Fi AC1200 c двумя съемными антеннами 5 dBi. Wi-Fi адаптер ORIGO OWN1200A реализован на базе контроллера RTL8812AE и представляет собой простое и доступное решение для подключения ПК к беспроводной сети в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Скорости Wi-Fi AC1200 – до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 300 Мбит/с в 2,4 ГГц – отлично подойдут для онлайн-игр, потоковой трансляции видео и загрузки больших файлов. Для лучшего приема сигнала Wi-Fi адаптер оснащен двумя внешними антеннами c коэффициентом усиления 5 dBi. OWN1200A поддерживает установку в любой слот PCI Express. В комплект поставки входят стандартная и низкопрофильная планки для установки в компьютерный корпус любого размера.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер ORIGO OWN1200A/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
PCI Express
Размер PCIe
x1
Тип внешней антенны
внешняя, съемная
Количество внешних антенн
2
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Описание
Origo OWN1200A/A1A двухдиапазонный PCI-E адаптер Wi-Fi AC1200 c двумя съемными антеннами 5 dBi. Wi-Fi адаптер ORIGO OWN1200A реализован на базе контроллера RTL8812AE и представляет собой простое и доступное решение для подключения ПК к беспроводной сети в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Скорости Wi-Fi AC1200 – до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 300 Мбит/с в 2,4 ГГц – отлично подойдут для онлайн-игр, потоковой трансляции видео и загрузки больших файлов. Для лучшего приема сигнала Wi-Fi адаптер оснащен двумя внешними антеннами c коэффициентом усиления 5 dBi. OWN1200A поддерживает установку в любой слот PCI Express. В комплект поставки входят стандартная и низкопрофильная планки для установки в компьютерный корпус любого размера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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