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Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-09 HX/N3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-09 HX/N3

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Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-09 HX/N3 - фото 2
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Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-09 HX/N3 - фото 6
Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-09 HX/N3 - фото 7
Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-09 HX/N3 - фото 8
Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-09 HX/N3 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
13 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Макс. производительность обогрева, кВт
2.5
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.64
  • Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-09 HX/N3 - фото 1
  • Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-09 HX/N3 - фото 2
  • Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-09 HX/N3 - фото 3
  • Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-09 HX/N3 - фото 4
  • Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-09 HX/N3 - фото 5
  • Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-09 HX/N3 - фото 6
  • Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-09 HX/N3 - фото 7
  • Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-09 HX/N3 - фото 8
  • Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-09 HX/N3 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 141 руб. 

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В наличии
Код товара: 736594
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-09 HX/N3
35 141 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
13 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
воздуховод с переходниками, дренажный шланг, колеса, пульт ДУ
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
0
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
150
Макс. уровень шума, дБ
49
Макс. производительность обогрева, кВт
2.5
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.64
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
500
Количество скоростей воздушного потока
2
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Цифровой дисплей
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
1050
Номинальный ток, A
23.4
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
41
Высота внутреннего блока, см
68
Глубина внутреннего блока, см
35.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х46х40
Вес, кг.
27

Описание товара Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-09 HX/N3

Мобильный кондиционер Ballu Platinum X4 BPHS-09 HX/N3 мощностью 2,6 кВт на охлаждение и 2,5 кВт на обогрев предназначен для помещений площадью до 24 м?. Модель работает в четырех режимах: охлаждение, обогрев, осушение и автоматический режим с поддержанием заданной температуры. Устройство оснащено уникальной решеткой воздуховода, создающей волнообразный поток воздуха при включении функции SWING. Предусмотрены две скорости вращения вентилятора, режим интенсивного охлаждения SUPER, ночной режим SLEEP с пониженным уровнем шума и встроенный отключаемый ионизатор для оздоровления воздуха. Таймер позволяет программировать включение и отключение прибора на 24 часа. Система автоматического испарения конденсата в режиме охлаждения исключает необходимость ручного слива воды. Кондиционер укомплектован гибким воздуховодом и адаптером для окна, мобильная конструкция на колесиках обеспечивает простоту перемещения. Управление электронное, с пульта ДУ и панели управления с LED-дисплеем. Решение подходит для арендного жилья, дач и помещений, где установка стационарной сплит-системы невозможна. Преимущества: - Уникальный дизайн решетки воздуховода с функцией SWING для создания волнообразного воздушного потока - Всесезонное использование: работа на охлаждение и обогрев для комфорта в любое время года - Четыре режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, автоматический - Самый тихий мобильный кондиционер в своем классе с режимом SLEEP для комфортного сна - Полная автономность: таймер на 24 часа, автоматическое испарение конденсата - Интенсивный режим SUPER для быстрого достижения комфортной температуры

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-09 HX/N3




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
13 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
воздуховод с переходниками, дренажный шланг, колеса, пульт ДУ
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
0
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
150
Макс. уровень шума, дБ
49
Развернуть
Макс. производительность обогрева, кВт
2.5
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.64
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
500
Количество скоростей воздушного потока
2
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Цифровой дисплей
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
1050
Номинальный ток, A
23.4
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
41
Высота внутреннего блока, см
68
Глубина внутреннего блока, см
35.8
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный кондиционер Ballu Platinum X4 BPHS-09 HX/N3 мощностью 2,6 кВт на охлаждение и 2,5 кВт на обогрев предназначен для помещений площадью до 24 м?. Модель работает в четырех режимах: охлаждение, обогрев, осушение и автоматический режим с поддержанием заданной температуры. Устройство оснащено уникальной решеткой воздуховода, создающей волнообразный поток воздуха при включении функции SWING. Предусмотрены две скорости вращения вентилятора, режим интенсивного охлаждения SUPER, ночной режим SLEEP с пониженным уровнем шума и встроенный отключаемый ионизатор для оздоровления воздуха. Таймер позволяет программировать включение и отключение прибора на 24 часа. Система автоматического испарения конденсата в режиме охлаждения исключает необходимость ручного слива воды. Кондиционер укомплектован гибким воздуховодом и адаптером для окна, мобильная конструкция на колесиках обеспечивает простоту перемещения. Управление электронное, с пульта ДУ и панели управления с LED-дисплеем. Решение подходит для арендного жилья, дач и помещений, где установка стационарной сплит-системы невозможна. Преимущества: - Уникальный дизайн решетки воздуховода с функцией SWING для создания волнообразного воздушного потока - Всесезонное использование: работа на охлаждение и обогрев для комфорта в любое время года - Четыре режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, автоматический - Самый тихий мобильный кондиционер в своем классе с режимом SLEEP для комфортного сна - Полная автономность: таймер на 24 часа, автоматическое испарение конденсата - Интенсивный режим SUPER для быстрого достижения комфортной температуры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-09 HX/N3 - стоимость товара 35141 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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