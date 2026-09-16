Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2
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Характеристики
Тип товара
Кондиционер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%47 190 руб. 79 570 руб.
В наличии
Код товара: 696485
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
47 190 руб. -41%
79 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кондиционер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.34х0.62х0.47
Вес, кг.
44
Описание товара Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2
Мобильный кондиционер Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 сочетает в себе высокую эффективность охлаждения и обогрева помещений. Холодопроизводительность прибора составляет 16000 BTU (1.8 кВт), что делает его идеальным выбором для поддержания комфортной температуры даже в больших комнатах до 40 м?. Благодаря производительности по воздуху до 900 м?/ч, кондиционер быстро наполняет пространство свежим воздухом.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
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Мобильный кондиционер Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 сочетает в себе высокую эффективность охлаждения и обогрева помещений. Холодопроизводительность прибора составляет 16000 BTU (1.8 кВт), что делает его идеальным выбором для поддержания комфортной температуры даже в больших комнатах до 40 м?. Благодаря производительности по воздуху до 900 м?/ч, кондиционер быстро наполняет пространство свежим воздухом.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 47190 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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