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Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2

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Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 1
Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 2
Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 3
Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 4
Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 5
Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 6
Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 7
Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 8
Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кондиционер
  • Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 1
  • Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 2
  • Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 3
  • Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 4
  • Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 5
  • Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 6
  • Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 7
  • Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 8
  • Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
47 190 руб.  79 570 руб. 
Начислим 756 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696485
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2
47 190 руб. -41%
79 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Кондиционер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.34х0.62х0.47
Вес, кг.
44

Описание товара Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2

Мобильный кондиционер Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 сочетает в себе высокую эффективность охлаждения и обогрева помещений. Холодопроизводительность прибора составляет 16000 BTU (1.8 кВт), что делает его идеальным выбором для поддержания комфортной температуры даже в больших комнатах до 40 м?. Благодаря производительности по воздуху до 900 м?/ч, кондиционер быстро наполняет пространство свежим воздухом.

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Кондиционер
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный кондиционер Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 сочетает в себе высокую эффективность охлаждения и обогрева помещений. Холодопроизводительность прибора составляет 16000 BTU (1.8 кВт), что делает его идеальным выбором для поддержания комфортной температуры даже в больших комнатах до 40 м?. Благодаря производительности по воздуху до 900 м?/ч, кондиционер быстро наполняет пространство свежим воздухом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 47190 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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