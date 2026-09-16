Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-10HN8/BL/EU комплект
52 968 руб.
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
или получить скидку просто так
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-10HN8/BL/EU комплект
Ballu BSPI-10HN8/BL/EU - невероятно стильный, безупречно тихий и функциональный кондиционер в исполнении "черный бархат". Инверторная технология и регулировка жалюзи 3D создают максимально комфортный воздушный поток, а многоступенчатая система фильтрации и ионизация делают воздух в комнате чистым и свежим. В комплект входит удобный пульт ДУ с подсветкой. Особенности и преимущества: Серия инверторных настенных кондиционеров Platinum Black объединяет в себе уникальный дизайн и высокий уровень энергоэффективности при увеличенной мощности 10 и 13 тысяч BTU. Компрессоры DC inverter обеспечивают плавную регулировку производительности, снижая энергопотребление и сберегая ресурсы приборов. Модели оснащены функцией IFeel для поддержания заданной температуры точно в зоне нахождения пользователя.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 54 236 руб.13559 руб. в СплитСплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-12HN8 компле...
-
В наличииЦена 59 841 руб.14961 руб. в СплитСплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-...
-
В наличииЦена 60 981 руб.15246 руб. в СплитСплит-система инверторного типа Ballu BSPI-13HN8/BL/EU комплект
-
В наличииЦена 65 541 руб.16386 руб. в СплитСплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-...
-
В наличииЦена 67 441 руб.16861 руб. в СплитСплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC ...
-
В наличииЦена 74 091 руб.18523 руб. в СплитСплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC ...
-
В наличииЦена 75 041 руб.18761 руб. в СплитСплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC E...
-
В наличииЦена 76 941 руб.19236 руб. в СплитСплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC E...
-
В наличииЦена 83 591 руб.20898 руб. в СплитСплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC E...
-
В наличииЦена 85 491 руб.21373 руб. в СплитСплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC E...
-
В наличииЦена 100 691 руб.25173 руб. в СплитСплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-...
-
В наличииЦена 105 441 руб.26361 руб. в СплитСплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC E...
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
Отзывы о товаре Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-10HN8/BL/EU комплект