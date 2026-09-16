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Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y комплект купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y комплект

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Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y комплект - фото 3
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Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y комплект - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
35
Макс. производительность обогрева, кВт
3.66
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.52
  • Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y комплект - фото 1
  • Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y комплект - фото 2
  • Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y комплект - фото 3
  • Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y комплект - фото 4
  • Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y комплект - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 136 руб. 

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35 279 руб. 

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В наличии
Код товара: 735156
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y комплект
37 136 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
Набор крепежных элементов в комплекте (только для внутреннего блока), Пульт управления в комплекте, Фильтры очистки воздуха
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
35
Макс. уровень шума, дБ
26
Макс. производительность обогрева, кВт
3.66
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.52
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
540
Количество скоростей воздушного потока
4
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим размораживания внешнего блока
Да
Режим вентиляции
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1095
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внешнего блока, см
72
Высота внешнего блока, см
49.5
Глубина внешнего блока, см
27
Ширина внутреннего блока, см
80
Высота внутреннего блока, см
29
Глубина внутреннего блока, см
18.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х54х38х30х29
Вес, кг.
39

Описание товара Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y комплект

On/off сплит-система Olimpio Edge – идеальное решение для создания комфортного климата. Уровень энергоэффективности кондиционера – «А». Кондиционер производит минимальный уровень шума – 23 дБ. Настройки Olympio Edge включают функцию iFeel. Прибор охлаждает воздух до заданной температуры в том месте, где находится пульт дистанционного управления. Расширенная гарантия на прибор – 5 лет.

Отзывы о товаре Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y комплект




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
Набор крепежных элементов в комплекте (только для внутреннего блока), Пульт управления в комплекте, Фильтры очистки воздуха
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
35
Макс. уровень шума, дБ
26
Макс. производительность обогрева, кВт
3.66
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.52
Развернуть
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
540
Количество скоростей воздушного потока
4
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим размораживания внешнего блока
Да
Режим вентиляции
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1095
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внешнего блока, см
72
Высота внешнего блока, см
49.5
Глубина внешнего блока, см
27
Ширина внутреннего блока, см
80
Высота внутреннего блока, см
29
Глубина внутреннего блока, см
18.9
Страна производитель
Китай
Описание
On/off сплит-система Olimpio Edge – идеальное решение для создания комфортного климата. Уровень энергоэффективности кондиционера – «А». Кондиционер производит минимальный уровень шума – 23 дБ. Настройки Olympio Edge включают функцию iFeel. Прибор охлаждает воздух до заданной температуры в том месте, где находится пульт дистанционного управления. Расширенная гарантия на прибор – 5 лет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y комплект - купить по цене 37136 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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