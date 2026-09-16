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Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6

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Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6 - фото 1
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6 - фото 2
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6 - фото 3
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6 - фото 4
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6 - фото 5
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6 - фото 6
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6 - фото 7
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6 - фото 8
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6 - фото 9
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6 - фото 10
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
31 °С
Цвет корпуса
серый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
30
Макс. производительность обогрева, кВт
3.5
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.5
Количество скоростей воздушного потока
2
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6 - фото 1
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6 - фото 2
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6 - фото 3
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6 - фото 4
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6 - фото 5
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6 - фото 6
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6 - фото 7
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6 - фото 8
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6 - фото 9
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6 - фото 10
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 540 руб. 
Начислим 425 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736145
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6
26 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
31 °С
Цвет корпуса
серый
Комплектация
Воздушный фильтр, Воздуховод для вывода горячего воздуха, Шасси, Заглушка, Моющийся воздушный фильтр, Ручки, Пульт управления, Оконный переходник:
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
30
Макс. уровень шума, дБ
52
Макс. производительность обогрева, кВт
3.5
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.5
Количество скоростей воздушного потока
2
Режим осушения
Да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
1180
Номинальный ток, A
5.6
Напряжение электропитания, В
240
Ширина внутреннего блока, см
33
Высота внутреннего блока, см
70
Глубина внутреннего блока, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х40х35
Вес, кг.
24

Описание товара Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6

Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12 AZ/N6 мощностью 3,5 кВт предназначен для помещений площадью до 30 м?. Устройство работает в режимах охлаждения, вентиляции и осушения воздуха. Модель оснащена встроенным модулем Wi-Fi, что позволяет управлять климатической техникой удаленно через мобильное приложение со смартфона: изменять температуру, переключать режимы и настраивать расписание работы из любой точки, где есть доступ в интернет. В конструкции применен теплообменник QuadroCondense увеличенной плотности, благодаря которому удалось сделать прибор более компактным, а также снизить уровень шума и вибраций при работе по сравнению с аналогами. Фронтальная сенсорная панель управления с подсветкой обеспечивает удобный доступ к настройкам и интуитивно понятное управление. Устройство работает на энергоэффективном фреоне R290 с высоким классом энергоэффективности EER A. Таймер позволяет программировать автоматическое включение и отключение прибора. Кондиционер укомплектован гибким воздуховодом и адаптером для окна, мобильная конструкция на колесиках обеспечивает простоту перемещения. Решение подходит для арендного жилья, дач и помещений, где установка стационарной сплит-системы невозможна.

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
31 °С
Цвет корпуса
серый
Комплектация
Воздушный фильтр, Воздуховод для вывода горячего воздуха, Шасси, Заглушка, Моющийся воздушный фильтр, Ручки, Пульт управления, Оконный переходник:
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
30
Макс. уровень шума, дБ
52
Макс. производительность обогрева, кВт
3.5
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.5
Количество скоростей воздушного потока
2
Развернуть
Режим осушения
Да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
1180
Номинальный ток, A
5.6
Напряжение электропитания, В
240
Ширина внутреннего блока, см
33
Высота внутреннего блока, см
70
Глубина внутреннего блока, см
29
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12 AZ/N6 мощностью 3,5 кВт предназначен для помещений площадью до 30 м?. Устройство работает в режимах охлаждения, вентиляции и осушения воздуха. Модель оснащена встроенным модулем Wi-Fi, что позволяет управлять климатической техникой удаленно через мобильное приложение со смартфона: изменять температуру, переключать режимы и настраивать расписание работы из любой точки, где есть доступ в интернет. В конструкции применен теплообменник QuadroCondense увеличенной плотности, благодаря которому удалось сделать прибор более компактным, а также снизить уровень шума и вибраций при работе по сравнению с аналогами. Фронтальная сенсорная панель управления с подсветкой обеспечивает удобный доступ к настройкам и интуитивно понятное управление. Устройство работает на энергоэффективном фреоне R290 с высоким классом энергоэффективности EER A. Таймер позволяет программировать автоматическое включение и отключение прибора. Кондиционер укомплектован гибким воздуховодом и адаптером для окна, мобильная конструкция на колесиках обеспечивает простоту перемещения. Решение подходит для арендного жилья, дач и помещений, где установка стационарной сплит-системы невозможна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6 - по цене 26540 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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