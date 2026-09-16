Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект
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Характеристики
Описание товара Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект
Сплит-система Electrolux EACS-I-12HSM-N8 V2 — это идеальное решение для создания комфортного микроклимата в помещении площадью до 35 м?. Стильный дизайн в белом цвете подчеркивает современность и технологичность модели, а компактные размеры позволяют установить ее даже в небольшом помещении. Корпус внешнего и внутреннего блока выполнен из прочного пластика, который не подвержен коррозии и не выгорает на солнце. Устройство оснащено цифровым дисплеем с подсветкой, что облегчает управление и контроль за работой кондиционера. Индикаторы температуры расположены вблизи пульта, что позволяет быстро и точно установить необходимую температуру. Это особенно важно для тех, кто ценит комфорт и экономию энергии. Кондиционер работает в нескольких режимах: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Это позволяет использовать устройство круглый год, обеспечивая комфортные условия в любую погоду. Инверторная технология обеспечивает бесшумную работу и экономию энергии. Особенностью модели является функция интенсивного охлаждения, которая обеспечивает быстрое понижение температуры в помещении. А функция ионизации воздуха обеспечивает его очистку от пыли, аллергенов и неприятных запахов. Управление кондиционером осуществляется с помощью пульта управления или через мобильное приложение по Wi-Fi. Это обеспечивает максимальное удобство использования и возможность управления устройством даже на расстоянии.
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