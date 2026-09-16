Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-12 HX/N3
37 896 руб.
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Характеристики
Описание товара Кондиционер мобильный Ballu Platinum X4 BPHS-12 HX/N3
Мобильный кондиционер Ballu Platinum X4 BPHS-12 HX/N3 мощностью 3.5 кВт на охлаждение и 2,8 кВт на обогрев предназначен для помещений площадью до 30 м?. Модель работает в четырех режимах: охлаждение, обогрев, осушение и автоматический режим с поддержанием заданной температуры. Устройство оснащено уникальной решеткой воздуховода, создающей волнообразный поток воздуха при включении функции SWING. Предусмотрены две скорости вращения вентилятора, режим интенсивного охлаждения SUPER, ночной режим SLEEP с пониженным уровнем шума и встроенный отключаемый ионизатор для оздоровления воздуха. Таймер позволяет программировать включение и отключение прибора на 24 часа. Система автоматического испарения конденсата в режиме охлаждения исключает необходимость ручного слива воды. Кондиционер укомплектован гибким воздуховодом и адаптером для окна, мобильная конструкция на колесиках обеспечивает простоту перемещения. Управление электронное, с пульта ДУ и панели управления с LED-дисплеем. Решение подходит для арендного жилья, дач и помещений, где установка стационарной сплит-системы невозможна.
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