Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-12HN8 комплект
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Характеристики
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
35
Макс. производительность обогрева, кВт
4.2
Макс. производительность охлаждения, кВт
4.1
Количество скоростей воздушного потока
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 236 руб.
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В наличии
Код товара: 735165
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
54 236 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Цвет корпуса
белый
Комплектация
- Набор крепежных элементов в комплекте (только для внутреннего блока); Пульт управления в комплекте Да; Фильтры очистки воздуха; Фильтр предварительной очистки
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
35
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
21
Макс. производительность обогрева, кВт
4.2
Макс. производительность охлаждения, кВт
4.1
Количество скоростей воздушного потока
8
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Класс энергоэффективности
A++
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1080
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Нет
Ширина внешнего блока, см
71
Высота внешнего блока, см
53
Глубина внешнего блока, см
28
Ширина внутреннего блока, см
77
Высота внутреннего блока, см
30
Глубина внутреннего блока, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х60х38х33х28
Вес, кг.
37
Описание товара Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-12HN8 комплект
Изысканный дизайн сделает сплит-систему органичной деталью любого интерьера. Преимущества: Пульт с кнопками на русском языке позволит с легкостью управлять сплит-системой, в том числе настройкой горизонтальных и вертикальных жалюзи для создания максимально комфортного угла обдува. DC-инверторная технология преобразовывает переменный ток в постоянный один раз, что является более безопасной и экономичной технологией по сравнению с обычными инверторами и классическими сплит-системами. Дистанционное управление через приложение. Модуль Wi-Fi (приобретается отдельно) дает возможность дистанционно управлять сплит-системой: подбирать режимы работы, устанавливать таймер работы по расписанию, менять скорость вращения вентилятора и многое другое.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
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Бренд
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Цвет корпуса
белый
Комплектация
- Набор крепежных элементов в комплекте (только для внутреннего блока); Пульт управления в комплекте Да; Фильтры очистки воздуха; Фильтр предварительной очистки
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
35
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
21
Макс. производительность обогрева, кВт
4.2
Макс. производительность охлаждения, кВт
4.1
Количество скоростей воздушного потока
8
Развернуть
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Класс энергоэффективности
A++
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1080
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Нет
Ширина внешнего блока, см
71
Высота внешнего блока, см
53
Глубина внешнего блока, см
28
Ширина внутреннего блока, см
77
Высота внутреннего блока, см
30
Глубина внутреннего блока, см
20
Страна производитель
Китай
Изысканный дизайн сделает сплит-систему органичной деталью любого интерьера. Преимущества: Пульт с кнопками на русском языке позволит с легкостью управлять сплит-системой, в том числе настройкой горизонтальных и вертикальных жалюзи для создания максимально комфортного угла обдува. DC-инверторная технология преобразовывает переменный ток в постоянный один раз, что является более безопасной и экономичной технологией по сравнению с обычными инверторами и классическими сплит-системами. Дистанционное управление через приложение. Модуль Wi-Fi (приобретается отдельно) дает возможность дистанционно управлять сплит-системой: подбирать режимы работы, устанавливать таймер работы по расписанию, менять скорость вращения вентилятора и многое другое.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-12HN8 комплект - по цене 54236 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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