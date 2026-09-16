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Комплект крючков Hansgrohe WallStoris 27929700 матовый белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект крючков Hansgrohe WallStoris 27929700 матовый белый

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Комплект крючков Hansgrohe WallStoris 27929700 матовый белый - фото 1
Комплект крючков Hansgrohe WallStoris 27929700 матовый белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крючок
Стиль
современный
Материал
пластик
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
белый
  • Комплект крючков Hansgrohe WallStoris 27929700 матовый белый - фото 1
  • Комплект крючков Hansgrohe WallStoris 27929700 матовый белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736332
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Крючок
Стиль
современный
Материал
пластик
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
белый
Комплектация
2 крючка, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
39x33x10
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
12х6х5
Вес, г.
100

Описание товара Комплект крючков Hansgrohe WallStoris 27929700 матовый белый

Cтильный и функциональный аксессуар для ванной комнаты, который легко впишется в любой интерьер ванной комнаты. Простота установки и использования. Благодаря технологии EasyClick, крючок устанавливается простым защелкиванием, что обеспечивает быструю и надежную фиксацию на стене. Габариты крючка составляют 10x39x33 мм, что позволяет использовать его даже в небольших помещениях. Крючок изготовлен из высококачественного пластика, который обеспечивает долговечность и надежность использования. Уход и очистка. Крючок Hansgrohe II WallStoris можно мыть в посудомоечной машине, что значительно облегчает процесс ухода за ним.

Отзывы о товаре Комплект крючков Hansgrohe WallStoris 27929700 матовый белый




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Крючок
Стиль
современный
Материал
пластик
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
белый
Комплектация
2 крючка, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
39x33x10
Страна производитель
Германия
Описание
Cтильный и функциональный аксессуар для ванной комнаты, который легко впишется в любой интерьер ванной комнаты. Простота установки и использования. Благодаря технологии EasyClick, крючок устанавливается простым защелкиванием, что обеспечивает быструю и надежную фиксацию на стене. Габариты крючка составляют 10x39x33 мм, что позволяет использовать его даже в небольших помещениях. Крючок изготовлен из высококачественного пластика, который обеспечивает долговечность и надежность использования. Уход и очистка. Крючок Hansgrohe II WallStoris можно мыть в посудомоечной машине, что значительно облегчает процесс ухода за ним.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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