Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-09 AZ/N6
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Характеристики
Описание товара Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-09 AZ/N6
Мобильный кондиционер Electrolux EACM-09 AZ/N6 мощностью 2,6 кВт предназначен для помещений площадью до 24 м?. Устройство работает в режимах охлаждения, вентиляции и осушения воздуха. Модель оснащена встроенным модулем Wi-Fi, что позволяет управлять климатической техникой удаленно через мобильное приложение со смартфона: изменять температуру, переключать режимы и настраивать расписание работы из любой точки, где есть доступ в интернет. В конструкции применен теплообменник QuadroCondense увеличенной плотности, благодаря которому удалось сделать прибор более компактным, а также снизить уровень шума и вибраций при работе по сравнению с аналогами. Фронтальная сенсорная панель управления с подсветкой обеспечивает удобный доступ к настройкам и интуитивно понятное управление. Устройство работает на энергоэффективном фреоне R290 с высоким классом энергоэффективности EER A. Таймер позволяет программировать автоматическое включение и отключение прибора. Кондиционер укомплектован гибким воздуховодом и адаптером для окна, мобильная конструкция на колесиках обеспечивает простоту перемещения. Решение подходит для арендного жилья, дач и помещений, где установка стационарной сплит-системы невозможна.
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