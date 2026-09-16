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Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-09 AZ/N6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-09 AZ/N6

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Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-09 AZ/N6 - фото 5
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-09 AZ/N6 - фото 6
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-09 AZ/N6 - фото 7
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-09 AZ/N6 - фото 8
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-09 AZ/N6 - фото 9
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-09 AZ/N6 - фото 10
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-09 AZ/N6 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
31 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
серый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Макс. производительность обогрева, кВт
2.6
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.6
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-09 AZ/N6 - фото 1
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-09 AZ/N6 - фото 2
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-09 AZ/N6 - фото 3
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-09 AZ/N6 - фото 4
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-09 AZ/N6 - фото 5
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-09 AZ/N6 - фото 6
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-09 AZ/N6 - фото 7
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-09 AZ/N6 - фото 8
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-09 AZ/N6 - фото 9
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-09 AZ/N6 - фото 10
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-09 AZ/N6 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 920 руб. 
Начислим 335 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736144
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-09 AZ/N6
20 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
31 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
серый
Комплектация
документация, коннектор для устройства, оконная заглушка, переходник для оконного адаптера, шланг для удаления конденсата
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Макс. производительность обогрева, кВт
2.6
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.6
Количество скоростей воздушного потока
2
Режим осушения
Да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
940
Номинальный ток, A
4.5
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
33
Высота внутреннего блока, см
70
Глубина внутреннего блока, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х40х35
Вес, кг.
22

Описание товара Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-09 AZ/N6

Мобильный кондиционер Electrolux EACM-09 AZ/N6 мощностью 2,6 кВт предназначен для помещений площадью до 24 м?. Устройство работает в режимах охлаждения, вентиляции и осушения воздуха. Модель оснащена встроенным модулем Wi-Fi, что позволяет управлять климатической техникой удаленно через мобильное приложение со смартфона: изменять температуру, переключать режимы и настраивать расписание работы из любой точки, где есть доступ в интернет. В конструкции применен теплообменник QuadroCondense увеличенной плотности, благодаря которому удалось сделать прибор более компактным, а также снизить уровень шума и вибраций при работе по сравнению с аналогами. Фронтальная сенсорная панель управления с подсветкой обеспечивает удобный доступ к настройкам и интуитивно понятное управление. Устройство работает на энергоэффективном фреоне R290 с высоким классом энергоэффективности EER A. Таймер позволяет программировать автоматическое включение и отключение прибора. Кондиционер укомплектован гибким воздуховодом и адаптером для окна, мобильная конструкция на колесиках обеспечивает простоту перемещения. Решение подходит для арендного жилья, дач и помещений, где установка стационарной сплит-системы невозможна.

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-09 AZ/N6




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
31 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
серый
Комплектация
документация, коннектор для устройства, оконная заглушка, переходник для оконного адаптера, шланг для удаления конденсата
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Макс. производительность обогрева, кВт
2.6
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.6
Количество скоростей воздушного потока
2
Развернуть
Режим осушения
Да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
940
Номинальный ток, A
4.5
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
33
Высота внутреннего блока, см
70
Глубина внутреннего блока, см
29
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный кондиционер Electrolux EACM-09 AZ/N6 мощностью 2,6 кВт предназначен для помещений площадью до 24 м?. Устройство работает в режимах охлаждения, вентиляции и осушения воздуха. Модель оснащена встроенным модулем Wi-Fi, что позволяет управлять климатической техникой удаленно через мобильное приложение со смартфона: изменять температуру, переключать режимы и настраивать расписание работы из любой точки, где есть доступ в интернет. В конструкции применен теплообменник QuadroCondense увеличенной плотности, благодаря которому удалось сделать прибор более компактным, а также снизить уровень шума и вибраций при работе по сравнению с аналогами. Фронтальная сенсорная панель управления с подсветкой обеспечивает удобный доступ к настройкам и интуитивно понятное управление. Устройство работает на энергоэффективном фреоне R290 с высоким классом энергоэффективности EER A. Таймер позволяет программировать автоматическое включение и отключение прибора. Кондиционер укомплектован гибким воздуховодом и адаптером для окна, мобильная конструкция на колесиках обеспечивает простоту перемещения. Решение подходит для арендного жилья, дач и помещений, где установка стационарной сплит-системы невозможна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-09 AZ/N6 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 20920 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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